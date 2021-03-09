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Aşı olanlar maske takmalı mı? Maske ve mesafe kuralı kalkıyor...

CDC’den corona aşısı kararı! Maske ve mesafe kuralı kalkıyor

Kovid-19 aşısı her geçen gün daha fazla kişiye yapılıyor. Aşının yapılmasıyla bazı sorular da gündeme geliyor: Aşı olanlarla maske takmalı mı, mesafe kuralına uymalı mı? ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından Covid-19’a karşı aşılanmış kişilere verilen bazı sınırlı özgürlüklerin anlatıldığı bir kılavuz yayınlandı. İşte tüm ayrıntılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CDC’den corona aşısı kararı.
CDC’den corona aşısı kararı.

Corona virüsü salgınının merkez üssü konumuna gelen ABD'de Covid-19'a karşı aşılamalar tüm hızıyla devam ederken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) aşılanmış kişilerin neleri özgürce yapabileceğini anlatan bir kılavuz yayınladı.

Yayınlanan kılavuzda, Covid-19’a karşı tam olarak aşılanan kişilerin bazı durumlarda diğer aşılanmış kişileri ve aşılanmamış küçük grupları güvenli bir şekilde ziyaret edebileceği belirtildi.

CDC, tamamen aşılanmış kişileri Moderna ve Pfizer Covid-19 aşısının her iki dozunu veya tek doz olan Johnson&Johnson aşısını alanlar ve aşılamanın üzerinden 2 hafta geçmiş kişiler olarak tanımlıyor.

AŞI OLANLAR MASKE TAKMALI MI?

CDC, tamamen aşılanmış kişilerin diğer aşılanmış kişileri kapalı mekanlarda maske veya fiziksel mesafe olmaksızın ziyaret edebileceklerini ifade etti.

CDC ayrıca, aşılanmış kişilerin tek bir haneden olan aşılanmamış kişileri ciddi hastalık riski düşük olması koşuluyla maskesiz ve fiziksel mesafe olmaksızın kapalı mekanlarda ziyaret edebileceklerini belirtti. CDC, birden fazla haneden aşılanmamış kişilerin bulunduğu bir ortamı ziyaret sırasında ise maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini vurguladı.

“KARANTİNA VE TEST UYGULAMAYIN”

CDC, tamamen aşılanmış kişilerin Covid-19'a yakalanmış ancak asepmtomatik olan vakalarla teması olması halinde karantina ve test yaptırmasına gerek olmadığını ancak 14 gün boyunca semptomları takip etmelerini istedi.

CDC, tamamen aşılananların halka açık yerlerde yüzlerini örtmeleri gerektiği konusunda uyarırken, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları çağrısında bulundu. CDC, birden fazla haneden olan aşılanmamış kişileri ziyaret ederken ise maske takılması ve fiziksel mesafenin korunması gerektiğini belirtti.

ABD'de toplam vaka sayısı 29 milyon 702 bin 26'ya, toplam can kaybı ise 537 bin 954'e ulaştı. Ülkede şu ana kadar 90 milyon 351 bin 750 kişiye Covid-19 aşısı uygulandı.

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