AŞI RANDEVU ALMA: e-Devlet e-Nabız MHRS Aşı Randevu Alma Ekranı

Koronavirüs salgınıyla tüm dünyada aşı çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de de 50 yaş grubundaki kişilere aşılamaya geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Haziran ve Temmuz ayında yoğun bir aşılama yapılacağını açıkladı ve Eylül ayında normalleşmeye geçilmesi için çalıştıklarını belirtti. Aşı sırası gelen vatandaşlar, MHRS, e-Devlet ve e-Nabız aşı randevu sayfası üzerinden randevu alınabilir. Bu yazımızda aşı randevu sorgulama sayfasına ulaşılabilir.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak aşılar 3 farklı uygulamadan alınabilir. Aşı randevusu sorgulama ekranları şu şekilde:

MHRS AŞI RANDEVU ALMA

E-DEVLET AŞI RANDEVU ALMA

E-NABIZ AŞI RANDEVU ALMA

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Aşı randevuları şifre ve T.C. kimlik numarasıyla alınmaktadır. Bu bilgilere sahip değilseniz randevu alamazsınız

TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

TÜRKİYE AŞILAMA İSTATİSTİKLERİ

Verilen doz sayısı: 29 MİLYON

Tüm aşıları tamamlanan: 12,4 MİLYON

Tüm aşıları tamamlanan yüzdesi: %15,1

DÜNYADA AŞILAMA İSTATİSTİKLERİ

Verilen doz sayısı: 1,9 MİLYAR

Tüm aşıları tamamlanan: 426 MİLYON

Tüm aşıları tamamlanan yüzdesi: %5,5

KORONAVİRÜS AŞILARI 81 İLDE TAKİP EDİLİYOR?

Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki ana deposundan 81 ile gönderilen Covid-19 aşılarının her bir dozu, milli imkanlarla geliştirilen Aşı Takip Sistemi (ATS) ile 7 gün 24 saat anbean takip ediliyor. ATS Çağrı Merkezi çalışanları, ülke genelinde yaklaşık 13 bin depoyu takip ederek, elektrik kesintisi, sıcaklık limit aşımı gibi sorunlar yaşanması durumunda anında devreye girerek, ilgili depo görevlilerini uyarıyor.

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Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı Çin ve Almanya'dan ithal ettiği Sinovac ve BionTech aşıları, Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nın ana deposunda saklama koşullarına uygun tasarlanan özel odalarda muhafaza ediliyor. Türkiye'ye özgü aşı güvenliğini sağlayan ATS ile her dozuna kimlik numarası ve karekod tanımlanan aşılar, daha sonra özel kolilerle illere gönderiliyor. İllerde hazırlanan depolarda ve buzdolaplarında da uygun koşullarda saklanan aşılar, ATS ile kimlik numarası ve karekod sayesinde anlık takip ediliyor. ATS Çağrı Merkezi çalışanları ise, ülke genelinde yaklaşık 13 bin depodan gelen verileri takip ederek, elektrik kesintisi, sıcaklık limit aşımı gibi sorunlar yaşanması durumunda anında devreye girerek, ilgili depo ve dolap görevlilerini uyarıyor. Aşılara ilişkin olumsuz bir durumda ise aşı uygulamasının önüne geçiliyor.

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YERLİ AŞIDA SON DURUM NEDİR?

Bakan Koca, çalışmaları süren ve Faz-1 aşamasına gelen 3, Faz-2 aşamasına gelen 1, Faz-3 aşamasına gelen 1 yerli aşı olduğunu kaydederek, "Faz-3 için kullanılacak doz üretimi bu aşıda tamamlandı. 'Stabilizasyon' dediğimiz 2 haftalık süresi var. Dolayısıyla stabilizasyonda bir sorun çıkmazsa 2 hafta sonra Faz-3 safhasına geçmiş olacağız. Asgari 2 yerde de üretimi erken başlatmak istiyoruz. Yani eylül ayında ilk aşımız kullanılabilir olsun istiyoruz" diye konuştu.

Nazal aşı için çalışmaların devam ettiğini, protein üretiminin tamamlandığını kaydeden Koca, hayvan çalışmalarının ardından 1-1,5 ay sonra nazal aşının yeni versiyonu çalışmalarının yapılacağını söyledi.

'HAZİRANDA 30 MİLYON DOZU TAMAMLAYACAĞIZ'

Uğur Şahin ile dün görüştüğünü belirten Bakan Koca, "12 milyon için ihracat izni aldığını ifade etti Uğur hoca. 'Gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyon dozu peyder pey gönderiyoruz' dediler. Bu haftadan itibaren gelecek haftaya kadar 12 milyon doz gelecek. Haziranda da 30 milyon dozu tamamlayacağız" diye konuştu.

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Haziranda 30 milyon doz aşının gelmesi halinde haziran sonuna kadar 20 yaşa kadar aşılmanın gerçekleşebileceğini söyleyen Bakan Koca, aşı olma oranın ise giderek yükseldiğini belirtti. Dünyadan farklı olarak 2-3 aşı arasında tercih hakkı verilerek, konforlu aşılama süreci yaşanacağını kaydeden Koca, "Almanya ve Fransa'da 2-3 aşıyı tercih etme şansı yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılamayla birlikte Eylül ayında normal hayata dönebiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, yaygın aşılama ile toplumsal bağışıklığın kazanılması ve bu sayede Eylül ayı sonrasına doğru normalleşmenin hedeflendiğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Koca aşılamanın Haziran ayı ile birlikte hız kazanacağının altını çizerek, "Pandemiyi gündemimizden çıkaracağız demiştim, 2 metre mesafede maskeleri çıkarıyoruz. Aşılanmayla birlikte toplumsal bağışıklık kazanılacak. Yaygın aşılamayı yapmadıkça maske çıkarmayı önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık olduktan sonra bu durum olabilir. Aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin geride kalmasını beklemiyoruz. Aşılamayla birlikte Eylül ayında normal hayata dönebiliriz. Sahilde 2 metre mesafeyi koruyorsanız takmayın. Nasıl bulaştığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözleşmelere göre aşıların zamanında gelmesi durumunda, yaygın aşılama ile birlikte normalleşmeye adım adım geçilebileceğinin altını çizen Bakan Koca, "Bugün için 12 milyon ihracat izni alındığını söyledi Uğur hoca. Bu hafta itibariyle yollanmaya başlanacak, gelecek hafta sonuna kadar da tamamlanacak. 30 milyon doz aşı gelirse haziran sonu 20 yaşa kadar ineriz. Her şey yolunda giderse yerli aşının Eylül ayında kullanıma girmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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Maskenin toplumsal bağışıklık sağlanana kadar devam edeceğinin ancak, açık alanlarda kişiler arası en az 2 metre varsa maskelerin çıkarılabileceğini söyleyen Koca, "Aşılamayı haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yaygın olarak yapmak istiyoruz. Toplumun yüzde 60’ı aşılandığında toplumsal bağışıklık oluşacak ve bu sayede erken dönemde rahatlayabiliriz. Toplumsal bağışıklık yüzde 60 olmadıkça, kişisel tedbirlerin devre dışı olmasını önermiyoruz" değerlendirmesini yaptı.



