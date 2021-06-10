e-Devlet Aşı Randevu Alma - e-Nabız MHRS Aşı Randevu Alma Ekranı

Koronavirüs salgınıyla tüm dünyada aşı çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de de 50 yaş grubundaki kişilere aşılamaya geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Haziran ve Temmuz ayında yoğun bir aşılama yapılacağını açıkladı ve Eylül ayında normalleşmeye geçilmesi için çalıştıklarını belirtti. Aşı sırası gelen vatandaşlar, MHRS, e-Devlet ve e-Nabız aşı randevu sayfası üzerinden randevu alınabilir. Bu yazımızda aşı randevu sorgulama sayfasına ulaşılabilir.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 755 bin 665'e ulaştı.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak aşılar 3 farklı uygulamadan alınabilir. Aşı randevusu sorgulama ekranları şu şekilde:

REKLAM

Aşı randevuları şifre ve T.C. kimlik numarasıyla alınmaktadır. Bu bilgilere sahip değilseniz randevu alamazsınız

TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

BİONTECH AŞI RANDEVUSU AİLE HEKİMLERİNDE

Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin.

45 YAŞ ÜSTÜ AŞILANMAYA BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki, gelecek pazartesiden itibaren de 40 yaş üzerindeki tüm vatandaşların aşı programına dahil edileceğini bildirdi.

REKLAM

Bakan Koca, güvenle eski günlere dönülebilmesi için üç konunun önemine dikkati çekerek "İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. Yarın itibarıyla 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak." diye konuştu.

İkinci önemli konunun aşılama ile toplumsal bağışıklık elde edilene kadar kişisel tedbirlere tavizsiz uyulması olduğunu vurgulayan Koca, aşı olan vatandaşların da toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

YERLİ AŞIDA SON DURUM NEDİR?

Bakan Koca, aşının koruyucu olması için belirli bir süre geçmesi gerektiğine dikkati çekerek üçüncü önemli konunun ise salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu belirtti.

Koca, şunları kaydetti:

"Bunun için şimdiye kadar dışarıdan tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi çok sayıda aşı geliştirme projemiz devam ediyor ve birinde son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan faz 3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız.

REKLAM

'HAZİRANDA 30 MİLYON DOZU TAMAMLAYACAĞIZ'

Uğur Şahin ile dün görüştüğünü belirten Bakan Koca, "12 milyon için ihracat izni aldığını ifade etti Uğur hoca. 'Gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyon dozu peyder pey gönderiyoruz' dediler. Bu haftadan itibaren gelecek haftaya kadar 12 milyon doz gelecek. Haziranda da 30 milyon dozu tamamlayacağız" diye konuştu.

Haziranda 30 milyon doz aşının gelmesi halinde haziran sonuna kadar 20 yaşa kadar aşılmanın gerçekleşebileceğini söyleyen Bakan Koca, aşı olma oranın ise giderek yükseldiğini belirtti. Dünyadan farklı olarak 2-3 aşı arasında tercih hakkı verilerek, konforlu aşılama süreci yaşanacağını kaydeden Koca, "Almanya ve Fransa'da 2-3 aşıyı tercih etme şansı yok" dedi.