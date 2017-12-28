Ataşehir'deki gecekondu yangını - Yerel Haberler

Ataşehir'de, yangın sonucu kullanılamaz hale gelen ev, onarılarak yeni eşyalarla aileye teslim edilecek. Ataşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İnönü Mahallesi'ndeki Nafiye ve Gökhan Soysuzlar çiftinin evinde 26 Aralık'ta yangın çıktı. Evde mahsur kalan 7 yaşındaki Emir, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Emir, Gürkah, Nilgün ve Ayaz adlı 4 çocukları bulunan Nafiye ve Gökhan Soysuzlar'ın evleri yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Evleri ve eşyaları tamamen yanan aileye Ataşehir Belediyesi sahip çıktı. Bir hastanenin bahçesinde barınmaya çalışan ailenin kısa süreli barınma ihtiyacı, Ataşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı tarafından karşılanacak.

Ailenin yangında oturulamaz hale gelen evi ise Ataşehir Belediyesi ekipleri tarafından en hızlı şekilde içi, dışı ve etrafı tamamen temizlenerek, çatısı yenilenip, boyası da yapılarak yeni eşyalarla aileye teslim edilecek.

Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, mağdur aileyi ziyaret ederek tüm ihtiyaçlarını tespit etti.

Belediye, mağdur ailenin barınmadan, sağlığa, eğitimden, gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Ailenin okula başlama yaşına gelmesine rağmen okula gitmeyen çocuklarının da eğitim hayatlarına başlaması sağlanacak.