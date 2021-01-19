AUZEF sınav tarihleri ve sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan AUZEF telafi sınav tarihleri belli oldu. Ocak ayında başlayacağı bilinen yarıyıl sonu sınavları tıpkı vize ve final sınavlarında olduğu gibi çevrim içi (Online) olarak gerçekleştirilecektir. Peki AUZEF 2021 telafi sınavları ne zaman yapılacak? İşte AUZEF sınav tarihleri.

AZUEF FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF fakültelerinden birisi olan İstanbul Üniversitesine bağlı AUZEF'te 2020 -2021 yılı eğitimi başladı. AUZEF'e devam eden öğrenciler güz dönemi final sınavları ne zaman olacak araştırmaya başladı. AZUEF vize sınavları online yapılmıştı, final sınavlarının da koronavirüsten dolayı online yapılması bekleniyor. 02 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 2021 AUZEF final sınavları yeni bir açıklama gelmediği takdirde online olarak yapılacak.

İşte İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklama:

"Değerli Öğrencilerimiz,

Güz Dönemi Ara (Vize) sınavları 21 Kasım 2020 saat 06:00’da başlayıp 29 Kasım 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr... adresinden girebilirsiniz.

Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 9 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

Öğrencilerimizden, çevrimiçi(online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz. Not: Vize sınavının başarıya katkısının ne olacağı, final sınavının yöntemi belli olduktan sonra açıklanacaktır.

Sınavlarınızda başarılar dileriz."



SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır.

Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80'dir.

Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

ÖSYM Başkanı Aygün 2021 yılı sınav takviminin açıklandığını duyurdu ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 sınav takviminin açıklandığını duyurarak sınav tarihlerini patlaştı. Halis Aygün'ün açıklaması şöyle:''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine internet sitemizden erişebilirsiniz.2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektirYeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktırAdaylarımıza başarılar dilerim.''ERTELENEN SINAV TARİHLERİ DE AÇIKLANDIÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.ÖSYM'NİN SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ...Eğitimde yeni dönem: Öğrencilerin kaderini belirleyecek taslak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduBakan Selçuk duyurdu: Açık öğretim sınavları 25 Şubat'ta başlıyor



