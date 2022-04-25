AUZEF 2022 sınav sonuçları açıklanma tarihi: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Nisan ayında sınava giren adaylar AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı günü heyecanla bekliyor.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları 16 Nisan Cumartesi ve 17 Nisan Pazar tarihinde olmuştu. Sınava giren adaylar AUZEF sınav sonuçlarını beklemeye başladılar. AUZEF güz dönemi vize sınavları 13 - 14 Kasım'da yapılmış, sonuçlar 26 Kasım tarihinde açıklanmıştı. İşte detaylar...
AUZEF 2022 sınav sonuçları açıklanma tarihiAUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. 13 - 14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan AUZEF güz dönemi ara sınavlarının sonuçları 26 Kasım tarihinde açıklanmıştı.
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Sınav sonuçlarınızı açıklanır açıklanmaz https://auzefsinav.istanbul.ed... adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.