AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İstanbul Üniversitesi öğrencileri AUZEF sınav giriş belgesi ile ilgili sok dakikaları takip ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi vize sınav tarihlerini ve AUZEF sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyorlar. AUZEF bahar dönem ara sınavları 16 Nisan ve 17 Nisan’da yapılmıştı. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, 2022 AUZEF final sınav tarihleri ne zaman? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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