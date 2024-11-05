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2024 AUZEF güz dönemi vize (ara) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 AUZEF güz dönemi vize (ara) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

05:565/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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AUZEF

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi sınav takvimine göre, vize sınavı 2-3 Kasım tarihlerinde üç oturumda gerçektirildi. Sınava katılan adayların gözü sonuçlara çevrildi. 2024 AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tarihi...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin ara sınavları (vize) tamamlandı. Hafta sonu uygulanan AUZEF sınavlarının sonuçları merak konusu oldu. Öğrenciler, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AUZEF Ara Sınav (Vize) sonuçları açıklandı mı, nerede öğrenilir? araştırıyor. İşte ayrıntılar

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.

AUZEF sınav sonuçları "https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_" adresi üzerinden duyurulacak.

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF final sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.



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