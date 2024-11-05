İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin ara sınavları (vize) tamamlandı. Hafta sonu uygulanan AUZEF sınavlarının sonuçları merak konusu oldu. Öğrenciler, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AUZEF Ara Sınav (Vize) sonuçları açıklandı mı, nerede öğrenilir? araştırıyor. İşte ayrıntılar