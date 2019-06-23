Avcılar Seçim Sonuçları - 2019 İstanbul Avcılar Oy Oranları Seçim Sonuçları

23 Haziran İstanbul Avcılar seçim sonuçları. İstanbul Belediye Başkanlığı için İstanbul ve Avcılar seçim sonuçları, oy oranları ve oy sayıları belli olmaya başladı. İstanbul'da her ilçe kritik öneme sahip. Peki, Avcılar seçim sonuçları, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları kaç? İşte İstanbul Avcılar seçim sonuçları.

AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İSTANBUL VE AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI CANLI

YENİLENEN İSTANBUL SEÇİMLERİ

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy kullanımı sırasında seçim kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle hakkında adli ve idari işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde devam eden oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 45, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 26, beraber oy kullanmaktan 10, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 5, tehdit ve hakaretten 5, telefonla kabine girmekten 16, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 9 kişi olmak üzere 124 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

İşlem yapılan şüphelilerin tamamının ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

İstanbul seçimleriyle ilgili YSK’nın kararı bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenileme seçimleri için hazırlanan zarfların üzerinde milletvekili seçimlerinde kullanılan mührün olmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı bekleniyor.İstanbul’da 31 Mart yerel seçimlerinin yenilenmesinin ardından bugün yapılan seçimlerde zarfların üzerine basılan mührün geçtiğimiz seçimlerde kullanılan mühür olması üzerine AK Parti ve CHP, oyların geçerli sayılması için YSK’ya başvuruda bulundu. Söz konusu zarflardaki oyların seçmen iradesini sakatlamadığı yönündeki başvurularda her iki parti de oyların geçerli sayılmasını istedi. YSK Başkanı Sadi Güven’in beraberindeki heyetle birlikte saat 14.00’de düzenlenecek toplantıda bu konuyu karara bağlanması bekleniyor.

AVCILAR HAKKINDA BİLGİLER

Avcılar, İstanbul ilinin Avrupa yakasında yer alan bir ilçesidir.

İlçenin doğusunda Küçükçekmece gölü ile Küçükçekmece ilçesi, güneyinde ise Marmara denizi ile çevrelenmiştir. İstanbul'a 27 km uzaklıktadır. TEM otoyolu, E-5 (D-100) karayolu ilçe sınırları içinden geçmektedir.

Mahalleler

Avcılar, 10 mahalleden oluşmaktadır

Avcılar Merkez Mahallesi

Ambarlı Mahallesi

Cihangir Mahallesi

Gümüşpala Mahallesi

Denizköşkler Mahallesi

Üniversite Mahallesi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi

Firuzköy Mahallesi

Tahtakale Mahallesi

Yeşilkent Mahallesi

Ekonomi

Avcılar'da sanayi tesislerinin gelişmesiyle balıkçılık, bağcılık ve tarım tarihe karışmış, bunların yerini sanayi, ticaret ve rekreasyon (eğlence-dinlenme) tesisleri almıştır. Avcılar'da başta madeni eşya, dokuma, giyim eşyası olmak üzere irili ufaklı 250'den fazla sanayi tesisi faaliyettedir. Buna göre nüfusun %40'ından fazlasını işçiler, %10'unu bölge esnafı ve küçük çapta memur kesimi oluşturmaktadır.