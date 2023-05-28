28 Mayıs 2023 Pazar günü Aydın 2. tur seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Aydın’da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Aydın 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

2023 Aydın Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları

Türkiye 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre açılan Aydın sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek. Takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE YURT DIŞINDA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?

2018 seçiminde yurt dışına kayıtlı 3,04 milyon seçmen vardı. Bunların 1,53 milyonu oy kullandı. Seçmenlerin neredeyse yarısı Almanya’da (1,44 milyon) idi. Fransa’da 341 bin, Hollanda’da 260 bin seçmen kayıtlıydı.

14 Mayıs Aydın 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları

Türkiye geneli 28.Dönem Milletvekili Genel seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre Aydın sandık sonuçları, parti oy sayısı, ittifak oy oranları ve milletvekili listesi Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında güncellenecek. Takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

24 HAZİRAN 2018 YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

2023 Aydın ilçe sonuçları ve oy oranları CANLI

AK PARTİ KAÇ GENEL SEÇİM KAZANDI?

Adalet ve Kalkınma Partisi, kurulduğu günden beri katıldığı seçimlerin tamamında birinci parti olmuş ve katıldığı altı genel seçimin beşinde (2002, 2007, 2011, Kasım 2015 ve 2018) tek başına iktidar olmuştur.

28. Dönem Aydın Milletvekilleri Listesi

AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Mustafa Savaş

2- Seda Sarıbaş

3- Ömer Özmen

4- Mustafa Abak

5- Mehmet Umut Tuncer

6- Duygu Göğde

7- Murat Gün

8- Mehmet Arkun

CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Bülent Tezcan

2. HüseyinYıldız

3. Süleyman Bülbül

4. Evrim Karakoz

5. Nilüfer Ünüvar

6. Gamze Yolcu Metin

7. Ziya Yılmaz

8. Nebahat Oskay Ürün

İYİ PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Ömer Karakaş

2- Ahmet Ertürk

3- Tuğça Canpolat Yılmaz

4- Erhan Algan

5- Semra Yücel

6- Fevzi Köse

7- Cemal Sarı

8- Pınar Öncer

MHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 DENİZ DEPBOYLU

2 BURAK PEHLİVAN

3 YUSUF KEREMİT

4 BURHAN UÇAŞ

5 ETEM YEŞİLYURT

6 ÇETİN DURMAZ

7 OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU

8 CENGİZ ATASEVEN

MEMLEKET PARTİSİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-Cavit Yenipazarlı

2-Sibel Işık

3-Caner Ünlü

4-Ahmet Güleryüz

5-Pembe Koç

6-Tolga İnci

7-Seyhan Ateş

8-Sinan Yağız

MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

MİLLET İTTİFAKI’NDA HANGİ PARTİLER VAR?

"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.

Aydın ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Aydın, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. İl, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve turistik yerleriyle ünlüdür. Aydın ilinin tarihi, antik dönemlere kadar uzanmaktadır.

Tarihi açıdan bakıldığında, Aydın ilinin tarihi antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Bölgede M.Ö. 1000 yıllarında Karyalılar yaşamıştır. Ardından bölge, Lidyalıların, Perslerin ve Romalıların kontrolü altına girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise Aydın, İzmir Sancağı'na bağlı bir ilçe olarak yönetilmiştir.

Aydın, doğal güzellikleriyle de ünlü bir ilimizdir. Milli Parklar arasında yer alan Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Aydın'ın önemli turistik yerlerinden biridir. Bu park, eşsiz kumsalları, çam ormanları ve yaban hayatı ile bilinmektedir. Ayrıca, Bafa Gölü ve Kuşadası ilçesindeki Güvercinada Kalesi de turistlerin ilgisini çeken yerler arasındadır.

Aydın ilinin ilçeleri; Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke ve Sultanhisar'dır. Her bir ilçe kendine özgü kültürel mirasları ve doğal güzellikleri ile bilinir.

Aydın'ın nüfusu 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 1 milyon 110 bin civarındadır. İlin nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Ayrıca, turizm de ilin ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Aydın, tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok turisti ağırlamaktadır. İlde ayrıca, her yıl birçok festival ve etkinlik düzenlenmektedir. Özellikle Kuşadası'nda düzenlenen Uluslararası Kuşadası Güvercinlik Festivali, turistlerin ilgisini çekmektedir.

2018 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 50’sini alırken, Muharrem İnce İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyları yüzde 7,2’sini Meral Akşener oyların yüze 4,8, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı oy oranı % 51 olurken, AK Parti 51, MHP 8 milletvekili çıkardı. İstanbul seçim sonucu Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,9’unu aldı ve CHP 27, HDP 12, İYİ Parti 8 milletvekili çıkardı.

2018 İstanbul'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 42,7

CHP % 26,4

HDP % 12,7

MHP % 8,3

İY Parti % 8

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.





24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.



