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Aydın’da kontrolden çıkan kamyonet 20 metreden yuvarlandı: 2 ölü

Aydın'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkarak 20 metreden yuvarlanan sebze yüklü kamyonetin sürücüsü Mustafa Yıldırım (70) ile yanındaki Mustafa Yalçınkaya (68) hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşte detaylar.

14:28 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 14:31 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Aydın’da kontrolden çıkan kamyonet 20 metreden yuvarlandı.

Aydın’da kontrolden çıkan kamyonet 20 metreden yuvarlandı.

'da sebze yüklü kamyonet 20 metreden yuvarlandı. Kontrolden çıkarak 20 metreden yuvarlanan sebze yüklü kamyonetin sürücüsü Mustafa Yıldırım (70) ile yanındaki Mustafa Yalçınkaya (68) hayatını kaybetti.

20 METREDEN YUVARLANDI

Kaza, saat 08.30 sıralarında kırsal Bedirler Mahallesi Alakilise mevkisinde meydana geldi. Efeler ilçesi istikametinden Bahçearası Mahallesi'ndeki semt pazarında tezgah açmaya giden Mustafa Yıldırım (70) yönetimindeki 09 EP 338 plakalı sebze yüklü kamyonet, 20 metreden yuvarlandı.

Kazada sürücü Mustafa Yıldırım ve yanındaki Mustafa Yalçınkaya hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Aydın
#Çine
#Efeler
1 saat önce
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