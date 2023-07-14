|
Özgün

Aydın’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir otomobil parktan çıkmaya hazırlandığı esnada seyir halindeki bir başka aracın çarpması sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İşte detaylar.

15:44 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Aydın haberleri

Aydın haberleri

’ın Efeler ilçesinde bir otomobil parktan çıkmaya hazırlandığı esnada seyir halindeki bir başka aracın çarpması sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 ABG 325 plakalı otomobile, parktan çıkmaya hazırlandığı esnada, aynı yönde seyir halinde olan 09 KT 146 plakalı bir başka otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 araç da park halindeki 2 araca çarptı. Kazada 2 araç şoförü ve yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Aydın
#Efeler
#zincirleme kaza
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Tarımsal destekleme ödemesi ne zaman yatacak?