Aydın ’ın Efeler ilçesinde bir otomobil parktan çıkmaya hazırlandığı esnada seyir halindeki bir başka aracın çarpması sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 ABG 325 plakalı otomobile, parktan çıkmaya hazırlandığı esnada, aynı yönde seyir halinde olan 09 KT 146 plakalı bir başka otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 araç da park halindeki 2 araca çarptı. Kazada 2 araç şoförü ve yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.







