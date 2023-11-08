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Aydın’da yarından itibaren yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Aydın merkez ve ilçelerinde yarından itibaren sağanak yağış uyarı yaptı. Meteoroloji verilerine göre Aydın’da yarın parçalı ve çok bulutlu, merkez çevrelerinin ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Aydın 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:43 - 8/11/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Meteoroloji Aydın'da sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji Aydın'da sağanak uyarısı yaptı.

merkez ve ilçelerinde yarından itibaren sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın’da, bugün parçalı az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu, merkez çevreleri ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Aydın 5 günlük hava durumu haberimizde.

AYDIN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Aydın 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24




#Aydın
#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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