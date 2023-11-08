Meteoroloji Aydın'da sağanak uyarısı yaptı.
AYDIN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 23
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24