merkez ve ilçelerinde yarından itibaren sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın’da, bugün parçalı az bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu, merkez çevreleri ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Aydın 5 günlük hava durumu haberimizde.