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Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde ilk kuralar 250 konut için Ardahan ve 1450 konut için Şırnak'ta çekildi. TOKİ sosyal konut başvurusunu yapanların kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte heyecanı bir kat daha arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kuraların mart ayına kadar tamamlayacaklarını duyurdu. Sosyal konut kuraları da etaplar halinde çekiliyor. Denizli TOKİ kura çekilişi 26-27 Ocak tarihlerinde çekilecek. Aydın, Muğla, Manisa ve Uşak TOKİ kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Peki TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Muğla, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak 2+1, 3+1 Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.
14:38 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TOKİ Muğla, Denizli, Aydın, Manisa, Uşak 2+1, 3+1 kura çekimi ne zaman?

TOKİ Muğla, Denizli, Aydın, Manisa, Uşak 2+1, 3+1 kura çekimi ne zaman?

TOKİ Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak 2+1, 3+1 kura çekimi için geri sayım sürüyor. 14 Eylül'de başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları 31 Ekim tarihinde son buldu. 81 ilde yapılacak sosyal konut projesi kapsamında 250 bin ev inşa edilecek. 25 Ekim'de 17 ilde sosyal konutların ilk temelleri atlıdı. TOKİ kura çekimleri 7 Kasım itibariyle başladı. Peki, TOKİ Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak 2+1, 3+1 kura çekilişleri ne zaman?

Denizli, Muğla, Manisa, Aydın, Uşak TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ Denizli kura çekiliş tarihleri belli oldu. Buna göre, Denizli'de TOKİ kuraları 26 ve 27 Ocak tarihlerinde çekilecek.

Aydın, Muğla, Manisa ve Uşak TOKİ çekilişi ile ilgili net bir tarih paylaşılmazken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya Şırnak ve Ardahan’daki çekilişlerin ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7 ilde olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek.

TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ kura çekiliş tarihleri

TOKİ Kocaeli kura çekilişi: 19,20,21 Ocak 2023

TOKİ Antalya kura çekilişi: 18,19,20,21,22 Ocak 2023

TOKİ Yalova kura çekilişi: 22 Ocak 2023

TOKİ Isparta kura çekilişi: 23,24 Ocak 2023

TOKİ 2+1, 3+1 konut kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek. TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları e devlet üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın.

Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri

Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.

TOKİ Aydın konutları nereye yapılacak?

  1. Çine
  2. Merkez
  3. Efeler
  4. Nazilli
  5. Söke

Muğla TOKİ konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?

  • Bodrum
  • Fethiye
  • Merkez
  • Milas
  • Seydikemer

TOKİ Manisa konutları nereye yapılacak?

  • Akhisar
  • Alaşehir
  • Kırkağaç
  • Kula
  • Saruhanlı
  • Şehzadeler
  • Yunusemre

TOKİ konut, arsa ve işyeri başvuruları ne zaman bitecek, sona erecek?

TOKİ ilk evim başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2022 tarihinde başvurula sona erecek. TOKİ ilk evim arsa ve işyeri başvuruları 10 Ekim-15 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ konut başvuru şartları neler?

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  2. Proje il nüfusuna kayıtlı olmak (başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan daha az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olunmalı)
  3. 18 yaşını doldurmuş olmak
  4. TOKİ konut satın almak için başvuruda bulunanların kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının olmaması
  5. Kendisi, eşi ve velayetindeki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması (Şehit aileleri, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi dışında)
  6. Hane halkı gelirinin aylık en fazla net 16 bin TL (İstanbul için 18 bin TL) olması
  7. Bir hane halkı adına yalnızca bir kişi başvuru yapabilecektir.
  8. Genç kategorisinde yer alan 14/09/1992 tarihinden sonra doğum yapanlar başvurabilecektir.
  9. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinde yer alanlar, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden ‘HAK SAHİPLİĞİ’ onaylanan vatandaşlar müracaat edebileceklerdir.
  10. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden sadece bir kez konut satışı yapılacaktır.
  11. 50 bin TL/100 bin TL Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 bin Sosyal Konut projesine müracaat edemez. (Önceki başvurusunu iptal edip yeni bir başvuru yapabilir.)

TOKİ işyeri başvuru şartları

TC vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmak

Proje il nüfusuna kayıtlı olmak ya da o il sınırları içinde faaliyet gösteriyor olmak

İş Yeri Açma Belgesi, Ustalık Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığını gösteren nace kodu vb. bilgileri gösteren belgeler

Kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanının olmaması

TOKİ işyeri başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ ilk iş yerim başvuru ücreti 2000 TL’dir.

TOKİ işyeri başvurusu nasıl, nereye yapılır?

TOKİ ilk iş yerim projesine başvurmak isteyenler 2000 TL’lik bir bedelle 10 Ekim 2022-7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden, İl Merkezlerinde bulunan Halk Bankası’ndan, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden başvurabilecekler.

TOKİ arsa başvurusu ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa başvuru ve şartları
TOKİ arsa başvurusu ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa başvuru ve şartları

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanlar ayrıldı. Sosyal konutların başvuruları 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında yapılacak. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ilk kez arsa satışı gerçekleştirecek. Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Arsa için başvuruda bulunmak isteyenler ‘TOKİ'den arsa nasıl alınacak, başvurular nereye, nasıl yapılacak? TOKİ arsa satışı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman bitecek, sona erecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar? İşte e devlet TOKİ arsa başvuru şartları:

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1 saat önce
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Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
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