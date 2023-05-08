|
Özgün

Aydın seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde yurt içerisinde 60 milyon 843 seçmen oy kullanacak. YSK'dan yapılan açıklamaya göre tüm yurtta oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. 2023 seçimleri için Aydın'da 876.562 seçmen 2.717 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Aydın 8 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Aydın hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Aydın milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Dulkadiroğlu, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Kuşadası, Nazilli, Söke, Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Kahramanmaraş milletvekili dağılımı.

16:14 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Aydın seçim sonuçları

Aydın seçim sonuçları

Aydın
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklanacak. Aydın Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 8 milletvekili çıkarabilen Aydın ilinin 4 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili ise İYİ Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %88,90 oranında gerçekleşmişti. Peki Aydın seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte Aydın ittifak seçim sonuçları
ve
.

Aydın seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Aydın seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Aydın Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Aydın cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Mustafa Savaş

2- Seda Sarıbaş

3- Ömer Özmen

4- Mustafa Abak

5- Mehmet Umut Tuncer

6- Duygu Göğde

7- Murat Gün

8- Mehmet Arkun

CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Bülent Tezcan

2. HüseyinYıldız

3. Süleyman Bülbül

4. Evrim Karakoz

5. Nilüfer Ünüvar

6. Gamze Yolcu Metin

7. Ziya Yılmaz

8. Nebahat Oskay Ürün

İYİ PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Ömer Karakaş

2- Ahmet Ertürk

3- Tuğça Canpolat Yılmaz

4- Erhan Algan

5- Semra Yücel

6- Fevzi Köse

7- Cemal Sarı

8- Pınar Öncer

MHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 DENİZ DEPBOYLU

2 BURAK PEHLİVAN

3 YUSUF KEREMİT

4 BURHAN UÇAŞ

5 ETEM YEŞİLYURT

6 ÇETİN DURMAZ

7 OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU

8 CENGİZ ATASEVEN

MEMLEKET PARTİSİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-Cavit Yenipazarlı

2-Sibel Işık

3-Caner Ünlü

4-Ahmet Güleryüz

5-Pembe Koç

6-Tolga İnci

7-Seyhan Ateş

8-Sinan Yağız

2018 Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Aydın seçim sonuçlar
ına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 44,2’sini alırken, Aydın Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 38’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11,3’ünü, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 5,8’ini aldı.

Aydın milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

% 49,4 olurken, CHP 3, İYİ Parti 1 çıkardı.
yüzde 40,6’sının alarak AK Parti 4 milletvekili çıkardı.

2018 Aydın'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. CHP % 33,9
  2. AK Parti % 32,5
  3. İYİ Parti % 14,8
  4. HDP % 9,4
  5. MHP % 8,1

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Aydın yerel seçim sonuçları

CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı Özlem Çerçioğlu oyların % 53,94’ünü alırken, AK Parti adayı Mustafa Savaş ise oyların % 43,74’ünü aldı.

Aydın kaç milletvekili çıkarıyor?

Daha önce 7 milletvekili çıkarabilen Aydın bu seçimle beraber 8 milletvekili çıkaracaktır.

Aydın ilçeleri hangileri?

Aydın ili, Merkez (Aydın), Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar ilçelerinden meydana gelmiştir.

Isparta seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Isparta seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Kritik seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile Milletvekilleri belirlenecek. Isparta milletvekili seçim sonuçları ile Meclis’e 4 vekil gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Isparta'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Isparta milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Isparta seçim sonuçlarına göre Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

#aydın
#2023 aydın seçim sonuçları
#aydın cumhurbaşkanı seçim sonuçları
#aydın milletvekili seçim sonuçları
#seçim 2023
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.