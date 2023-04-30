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Aydın seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları: SEÇİM 2023

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde yurt içerisinde 60 milyon 843 seçmen oy kullanacak. YSK'dan yapılan açıklamaya göre tüm yurtta oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. 2023 seçimleri için Aydın'da 876.562 seçmen 2.717 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Aydın 8 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Aydın hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Aydın milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Aydın seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

10:21 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Aydın seçim sonuçları

Aydın seçim sonuçları

Aydın seçim sonuçları
, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Aydın Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 8 milletvekili çıkarabilen Aydın ilinin 4 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili ise İYİ Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %88,90 oranında gerçekleşmişti. İşte
Aydın seçim sonuçları
na ilişkin haberin detayları.

AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Mustafa Savaş

2- Seda Sarıbaş

3- Ömer Özmen

4- Mustafa Abak

5- Mehmet Umut Tuncer

6- Duygu Göğde

7- Murat Gün

8- Mehmet Arkun

CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Bülent Tezcan

2. HüseyinYıldız

3. Süleyman Bülbül

4. Evrim Karakoz

5. Nilüfer Ünüvar

6. Gamze Yolcu Metin

7. Ziya Yılmaz

8. Nebahat Oskay Ürün

İYİ PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Ömer Karakaş

2- Ahmet Ertürk

3- Tuğça Canpolat Yılmaz

4- Erhan Algan

5- Semra Yücel

6- Fevzi Köse

7- Cemal Sarı

8- Pınar Öncer

MHP AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 DENİZ DEPBOYLU

2 BURAK PEHLİVAN

3 YUSUF KEREMİT

4 BURHAN UÇAŞ

5 ETEM YEŞİLYURT

6 ÇETİN DURMAZ

7 OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU

8 CENGİZ ATASEVEN

YEŞİL SOL PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EBRÜ GÜNAY

ROJİN TANHAN DOĞAN

SİNAN ÇAKMAKÇİ

MEDİHA AYHAN

ABDURRAHMAN SARAN

ALİ DAĞ

ZERRİN ALPARSLAN

MUHARREM ŞENOL

MEMLEKET PARTİSİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-Cavit Yenipazarlı

2-Sibel Işık

3-Caner Ünlü

4-Ahmet Güleryüz

5-Pembe Koç

6-Tolga İnci

7-Seyhan Ateş

8-Sinan Yağız

2023 seçimleri Aydın seçim sonuçları

14 Mayıs
, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Aydın milletvekilleri burada yer alacaktır.

Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Aydın seçim sonuçlar
ına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 44,2’sini alırken,
na göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 38’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11,3’ünü, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 5,8’ini aldı.

Aydın milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Aydın Millet İttifakı Aydın oy oranı
% 49,4 olurken, CHP 3, İYİ Parti 1 çıkardı.
Cumhur İttifakı Aydın oy oranlar
ı yüzde 40,6’sının alarak AK Parti 4 milletvekili çıkardı.

Aydın’da hangi parti ne kadar oy aldı? Aydın’da hangi parti kazandı?

  1. CHP % 33,9
  2. AK Parti % 32,5
  3. İYİ Parti % 14,8
  4. HDP % 9,4
  5. MHP % 8,1

Aydın yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı Özlem Çerçioğlu oyların % 53,94’ünü alırken, AK Parti adayı Mustafa Savaş ise oyların % 43,74’ünü aldı.

AYDIN’IN İLÇELERİ NELER?

Aydın ili, Merkez (Aydın), Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar ilçelerinden meydana gelmiştir.

AYDIN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu sonrası kabul edilen kararla TBMM üye sayısı 550'den 600 vekile çıkarılırken daha önce 7 milletvekili çıkarabilen Aydın bu seçimle beraber 8 milletvekili çıkaracaktır.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1


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