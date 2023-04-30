YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 8 milletvekili çıkarabilen Aydın ilinin 4 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 3 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili ise İYİ Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %88,90 oranında gerçekleşmişti. İşte

Aydın seçim sonuçları