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Aydın’da elektrikli bisikletle motosiklet çarpıştı: 3’ü çocuk 4 yaralı

Aydın’ın Köşk ilçesinde elektrikli bisikletle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Detaylar haberimizde.

17:42 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Aydın haberleri

Aydın haberleri

’ın Köşk ilçesinde elektrikli bisikletle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte detaylar.

3’Ü ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Şen Bulvarı’nda ilerleyen 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, plakasız bir motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklette bulunan 3’ü çocuk 4 kişi yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.



#Aydın
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#Aydın haberleri
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