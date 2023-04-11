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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’na katılmak için geldiği Ankara Spor Salonu’nda vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere ücretsiz internet müjdesi verdi. Peki Aylık 10 GB internet kimlere verilecek? İşte detaylar.

16:10 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Aylık 10 gb internet kimlere verilecek?

Aylık 10 gb internet kimlere verilecek?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Spor Salonu’nda vatandaşlara birçok müjde verdi. Bu müjdelerden biri de gençlere ücretsiz internet verilmesi oldu. İşte detaylar.

AYLIK 10 GB İNTERNET KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen etkinlikte AK Parti'nin seçim beyannamesini kamuoyuna duyurdu.

Erdoğan yaptığı konuşmada,

"Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımlarımızı, yoksul insanlarımıza destek vermenin ötesinde, insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek bir yaklaşımla yeniden yapılandıracağız. Sahip olduğumuz kültür-sanat değerlerimizin, her alanda işlenmesini sağlayacak mekanizmalar kurarak, ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde harekete geçireceğiz"

ifadelerini kullandı.



#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara Spor Salonu
#AK Parti Seçim Beyannamesi
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