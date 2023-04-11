14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Spor Salonu’nda vatandaşlara birçok müjde verdi. Bu müjdelerden biri de gençlere ücretsiz internet verilmesi oldu. İşte detaylar.

"Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımlarımızı, yoksul insanlarımıza destek vermenin ötesinde, insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek bir yaklaşımla yeniden yapılandıracağız. Sahip olduğumuz kültür-sanat değerlerimizin, her alanda işlenmesini sağlayacak mekanizmalar kurarak, ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde harekete geçireceğiz"