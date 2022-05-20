Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yı yenerek dünya şampiyon olan Ayşe Çağırır dünya gündemine oturdu. Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden Ayşe Çağırır altın madalyanın sahibi oldu. Peki, Ayşe Çağırır kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ayşe Çağırır’ın biyografisi ve bütün detaylar...
Ayşe Çağırır kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
- Ayşe Çağırır 1 Ocak 1995 doğumludur. Beden eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünden mezun olan Çağırır, milli boksördür.
- Ayşe Çağırır'ın 2013 yılında katıldığı Dünya Gençler Boks Şampiyonası ile başlayan kariyeri, 2014 ve 2018 yılında Avrupa Bayanlar Boks Şampiyonası ve Dünya Boks Şampiyonası'na katılmasıyla devam etti; 2019 yılında ise Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda yarıştı.
- Son olarak, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası finalinde Ayşe Çağırır, Kazak rakibi Alua Balkibekovaya'yı yenerek dünya şampiyonu olmayı başardı.