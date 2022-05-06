Özgün Alacak verecek meselesi ölümle sonuçlandı
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Alacak verecek meselesi ölümle sonuçlandı

Denizli'de vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olacak 20 yaşındaki Baran Aslan, Bağcılar'da tartıştığı kişiler tarafından vurularak öldürüldü.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
​Bağcılar Haberleri: Bağcılarda otomobil içinde cinayet
DHA
Arşiv
​Bağcılar Haberleri: Bağcılarda otomobil içinde cinayet
DHA
Arşiv
​Bağcılar Haberleri: Bağcılarda otomobil içinde cinayet
DHA
Arşiv
​Bağcılar Haberleri: Bağcılarda otomobil içinde cinayet
DHA
Arşiv
​Bağcılar Haberleri: Bağcılarda otomobil içinde cinayet
DHA
Arşiv
​Bağcılar Haberleri: Bağcılarda otomobil içinde cinayet
DHA
Arşiv
​Bağcılar Haberleri: Bağcılarda otomobil içinde cinayet
DHA
Arşiv

Baran Aslan ile üç kişi arasında çarşamba günü Bağcılar'da alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra Aslan 3 kardeşiyle birlikte evinin önündeki otomobile bindi. Yaklaşık 15 dakika sonra 3 kişi, Aslan'ın yolunu kesti. Aslan ile aralarında tekrar tartışma çıktı. 3 kişiden biri silahıyla Baran Aslan'ı vurdu. Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

"DENİZLİ'DE ASKERLİK YAPACAKTI"

Aslan'ın 3 gün sonra Denizli'de vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olacağı öğrenildi.

Aslan'ın cenaze namazı Üstad Bediüzzaman Saidnursi Camii'nde kılındı. Annesi Baran Aslan için ağıt yakarken yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından, Baran Aslan'ın cenazesi defnedilmek üzere Çorlu'ya götürüldü.

"TUZAK KURUP ARKASINDAN VURDULAR"

Baba Nurettin Aslan, "Denizli'de askerlik yapacaktı. Olay gününde ben memleketteydim. Kızım aradı, 'Baba çabuk gel, abimi vurdular' dedi. Sabah 08.00 sıralarında İstanbul'a geldik. Kim olduğunu bilmiyoruz. Olayın araştırılmasını talep etsek doğru olur mu bilmiyorum. Tuzak kurup arkadan vurmuşlar. Direksiyon başında insan vurulmaz" dedi.

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