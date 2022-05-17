Özgün Bakan Yardımcısının açıkladığı Türkiyenin Dijital Dönüşümü 5G projesi
ÖZGÜN HABERLER

Bakan Yardımcısı'nın açıkladığı Türkiye'nin Dijital Dönüşümü 5G projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmak için çalıştıkları 2023 sonu her hanede 100 megabit/saniye internetin olacağı, 5G teknolojisiyle her şeyin mobil platformlarda yapılacağı bir dünyaya geçileceğini anlatan açıklamalarda bulundu. İşte, Bakan Yardımcısı'ndan üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmak için ifade ettiği önemli konular.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Yardımcısının açıkladığı Türkiyenin Dijital Dönüşümü 5G projesi
Arşiv

Gençlik ve Spor Bakanlığı sorumluluğunda gerçekleşen "Gençlik ve Bilişim Festivali"nde Türkiye'nin Dijital Dönüşümü panelde ele alan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan bazı açıklamalarda bulundu. İşte, Bakan Yardımcısı'ndan 5G açıklamaları.

"HEDEFİMİZ HER HANEDE 100 MAGABİT İNTERNET OLMASI"

Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Türkiye Bilişim Derneğinin katkısıyla düzenlenen "Gençlik ve Bilişim Festivali"nde Türkiye'nin Dijital Dönüşümü panelde ele alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin fiber altyapısına değinerek, "Fiber internetin bütün evlere ve mahallelere gitmesini istiyoruz. 2023 sonu hedefimiz her hanede 100 megabit/saniye internetin olması. Çünkü teknoloji sürekli gelişiyor ve dijital dönüşüm bizi çepeçevre kucaklıyor." ifadesini kullandı.

MİLLİ İMKANLARLA ÜRETEN VE İHRAÇ EDEN BİR ÜLKEYE DOĞRU

5G teknolojisiyle her şeyin mobil platformlarda yapılacağı bir dünyaya geçileceğini anlatan Sayan, "Türkiye'nin 4,5G'de yerlilik, millilik oranını yüzde 30'a çıkardık. Fiber uzunluğumuz 471 bin kilometre. İnternet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 204 gigabayta ulaştı. Biz 5G'yi de sadece kullanan değil yerli ve milli imkanlarla teknoloji tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmak için çalışıyoruz. Coğrafyamız da haberleşme altyapılarının yerli ve milli olmasının kritikliğini bize göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, gençleri BTK Akademi eğitimlerine katılmaya davet ederek, siber güvenlik başta olmak üzere birçok alanda bu eğitimleri tamamlayarak istihdam noktasında onlarla çalışabileceklerini söyledi.

Gençlerden yabancı dillerini geliştirmelerini isteyen Sayan, "Programlama dillerini iyi bilmeniz, sosyal olmanız gerekiyor. Sadece eğitime odaklanmak yerine pratiğe odaklanarak bilgi ve görgüyü artırmalısınız." tavsiyesinde bulundu.

"HADDİNİZİ BİLMEYİN"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz de kamudaki bilişim projelerinden bahsederek, özel sektöre katkı sağlayacak projelerin birçoğunun artık kamudan çıktığını söyledi. Ersöz, "Kamuda yazılım alanında ciddi gelişmeler var. Toplantının amacı bu gelişmeleri gençlere tanıtmak. Gençler için bu toplantılar iyi bir fırsat." diye konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci de bakanlığın dijital dönüşüm alanındaki yaptığı çalışmalara, sağlık bilişimi teknolojileri yönetimine ilişkin bilgi vererek gençlere proje düşünürken "haddinizi bilmeyin." çağrısında bulundu.

e-Devlet Alt-Üst Soy Bilgisi Nasıl Sorgulanır? e-Devlet Kapısı Soy Ağacı Sorgulama Ekranı
ÖZGÜN
e-Devlet Alt-Üst Soy Bilgisi Nasıl Sorgulanır? e-Devlet Kapısı Soy Ağacı Sorgulama Ekranı
Aylık kazançları 30 bin TL

Aylık kazançları 30 bin TL

​Bu iş için özel ekip kurup kilometrelerce yol geldiler.
Bir aile kaç çocuğa sahip olmalı?

Bir aile kaç çocuğa sahip olmalı?

​AREDA'nın araştırmasında dikkat çeken sonuçlar.
Kılıçdaroğlu millet bahçesi yalanını sürdürerek yine tehditler savurdu: Oraya birisi girerse göreceğiniz var

​Türkiye'de bir ilk olacak.

Dünyadaki rezervinin yüzde 75'i Türkiye'de.

​Belirtiler arttı salgın hızla yayılıyor: En çok çocuklarda görülüyor.

​TUSAŞ'tan müthiş hamle: Bir kabiliyeti daha millileştirdik.

Ölüme terk eden biyolojik anne hakkında tahliye kararı verildi.

Milyonlarca üretilip dünyaya satılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.