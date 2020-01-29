Balıkçılıktan fenomenliğe; Bordo Mavi Balık - Erşan Yılmaz

İnsanların her gün saatlerini geçirdiği sosyal medya bazen başarı hikayelerini de önümüze çıkaran bir platforma dönüştü. Bunların en yakın örneklerinden biri de Bordo Mavi Balık markasını yaratan Erşan Yılmaz oldu.

Trabzon’un Moloz Mevkii’nde lise çağlarındayken seyyar satıcı olarak ağabeyinin yanında balıkçılık yapan Yılmaz’ın bugün 25 çalışanı bulunuyor.

Bordo Mavi Balık - Erşan Yılmaz yaptığı işleri videoya çekerek sosyal medyaya yüklemesinin ardından büyük ilgi gördü. Yaptığı balık yemeklerini paylaşan Erşan Yılmaz sosyal medya fenomenine dönüşürken Trabzon’a gelen ünlü isimlerin de uğrak noktası olmayı başardı. Özellikle Trabzonsporlu futbolcuların da sürekli olarak tercihi olan Bordo Mavi Balık - Erşan Yılmaz, bir marka haline gelmesinin en büyük nedeninin işini sevmek olarak açıklıyor.

Farklı balıklarla çeşitli yemekler yapmanın işine olan sevgisinden ortaya çıktığını kaydeden Yılmaz “ Memleketimizde balık en sevilen ürünlerden biri. Ancak seveni olduğu kadar tabi ki sevmeyeni de var. Biz de yaptığımız farklı balık yemekleriyle videolar çekerek insanlara balığı sevdirmeye çalışıyoruz. “ ifadelerini kulandı.

Yemekleri öğrenmek için herhangi bir kursa gitmediğini de belirten Yılmaz kendi araştırmalarıyla kendisini geliştirdiğini belirterek “Deneme yaparak yeni lezzetler keşfediyoruz. İnsanların damak tadına hitap eden ürünleri de sunmaya devam ediyoruz.” dedi.

Birçok ünlü isme balığı sevdirdiğini de aktaran Bordo Mavi Balık - Erşan Yılmaz “ Tanıdığımız simaların buraya gelmesinden dolayı mutlu oluyoruz. Gerçekten hoş bir durum. Bizim için de bir nevi tanıtım oldular. Birçok ünlüye de balığı biz sevdirdik. Artık balık tutkunu oldular. Ayrıca soğan ve ekmeği elimizle kırmamız da çok dikkat çekti. Bu bizim yöremizde bir gelenektir. ” şeklinde konuştu

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https://www.instagram.com/bordomavibalik/