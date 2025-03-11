Balıkesir sahur vakti 12 Mart 2025: Balıkesir'de sahur saat kaçta?

Ramazan ayında on bir günlük süre geride kaldı. Balıkesir'de yaşayan ve oruç ibadetini yerine getirenler, sahur vakitlerini şimdiden araştırmaya başladı. Sahur için hazırlıklar devam ederken, sabah ezanının tam olarak saat kaçta okunacağı da merak edilen konulardan. İşte Diyanet'in Balıkesir için yayınladığı İmsakiye ve sahur vakitleri.





BALIKESİR'DE SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde yayınlanan Balıkesir İmsakiyesine göre, bugün (12 Mart 2025) Balıkesir'de sahur vakti saat 05.55'te.





Ramazan ayının faziletli oluşunun sebebi nedir?





Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri şunlardır: Hidâyet rehberimiz Kur’ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

Cenâb-ı Hakk’ın, “bin aydan daha hayırlı” olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.





En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü’minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye’yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.





Ramazan ayı, bütün mevsimleri dolaştığından, Müslümanların, her tür şartlar altında Allah’a ihlâs ve teslîmiyetle ibadet ettiklerini göstermektedir. Bu kadar faziletli bir ayda sevap kazanıp cennete girmek, Cehennemden uzaklaşarak şeytana gâlip gelmek, şüphesiz daha kolaydır. Şeytanın en büyük yardımcısı olan nefis, oruçla terbiye edildiğinden, insan Ramazan’da günahlardan uzaklaşma hususunda zorluk çekmez. O hâlde Müslümanlar, Ramazan fırsatını iyi değerlendirmeli, oruçları hakkıyla tutmaya, Kur’ân-ı Kerim, zikir ve bilhassa gece ibadetleriyle meşgul olmaya, bol bol hayır ve infakta bulunmaya gayret etmelidir.



