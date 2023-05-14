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Balıkesir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Balıkesir seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanıyor. Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. Balıkesir, Meclis’e 9 milletvekili göndermektedir. Peki, seçim 2023 Balıkesir'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Balıkesir milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Balıkesir seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

18:27 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Balıkesir seçim sonuçları

Balıkesir seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. 2023 Balıkesir seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı.

Balıkesir
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklanıyor. 2018'de yapılan seçimde 9 milletvekili çıkarabilen Balıkesir ilinin 5 milletvekili AK Parti, 3 milletvekili CHP, 1 milletvekili ise İYİ Parti kazanmıştı. İşte 2023 seçimleri Balıkesir cumhurbaşkanı adayları, partilerin ve ittifakların oy oranlarına ilişkin detaylar.

Balıkesir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu seçim yayın yasağını kaldırır kaldırmaz Balıkesir seçim sonuçları anlık olarak Yenişafak.com seçim sayfasından canlı ve son dakika verilerine ulaşabilirsiniz.

2023 Balıkesir Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Balıkesir cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- İsmail Ok

2- Belgin Uygur

3- Mustafa Canbey

4- Ali Taylan Öztaylan

5- Pakize Mutlu Aydemir

6- Mehmet Aydemir

7- Ahmet Gür

8- Eşref Uslu

9- Fatih Güngör

CHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ensar Aytekin

2. Serkan Sarı

3. Burak Dalgın

4. Seval Bozkurt

5. Selim Panç

6. Fatma Salı Karabacakoğlu

7. Dilek Yalçın

8. Gülizar Yıldız

9. Muharrem

MHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 EKREM GÖKAY YÜKSEL

2 HARUN ALGÜL

3 CEM ÖZIŞIKLIOĞLU

4 ABDULLAH SARBAY

5 İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU

6 NİHAT GEZERGİÇ

7 AYTEN SAK

8 ÖZKAN ÖZTÜRK

9 CEM KIVILCIM

İYİ PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Turhan Çömez

2- Özlem Ural

3- Nedim Tuna

4- Kamil Gültekin Öztürk

5- Nilgün Başaran

6- Mustafa Lemi Aytekin

7- Metin Özgür

8- Kemal Girgin

9- Mehmet Çalık

MEMLEKET PARTİSİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SİNAN DİKER

GÖKSEL TAŞALTI

HAKKI BİTİKLİ

DİĞDAR DAŞKIN

İBRAHİM KAYA

AHMET CAN AYDEMİR

AKİDE KARAŞAHİN

KEREM ALTANHAN

2018 Balıkesir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Balıkesir seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 47’sini alırken, Balıkesir Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 39,5’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 10,4’ünü, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 1,7’sini aldı.

2018 Balıkesir milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Balıkesir oy oranı % 49 olurken, AK Parti 5 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 46,3’ünü alarak CHP 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı.

2018 Balıkesir'de hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 41

CHP % 30,4

İYİ Parti % 14,7

MHP % 10,6

HDP % 4,3

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

2018 Milletvekili genel seçim sonuçları

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim Sonuçları

2019 Balıkesir yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Yücel Yılmaz oyların % 47,78’ini alırken, İYİ Parti adayı İsmail Ok ise oyların % 46,50’sinin aldı.

2019 Balıkesir İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 40,11

CHP % 37,34

İYİ Parti % 7,16

MHP % 6,20

DP % 3,27

Diyarbakır seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Diyarbakır seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Diyarbakır seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. Diyarbakır, Meclis’e 12 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Diyarbakır'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Diyarbakır milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Diyarbakır ittifak seçim sonuçları Kayapınar, Bağlara, Yenişehir, Ergani, Bismil, Sur, Silvan, Çınar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Diyarbakır milletvekili dağılımı.

Yozgat seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Yozgat seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 2023 seçimleri için Yozgat'ta 299.880 seçmen 1.298 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Yozgat 4 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Yozgat'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Yozgat milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Yozgat seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Afyonkarahisar seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Afyonkarahisar seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimi Afyonkarahisar sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı ile 28. dönem milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları ile 28. dönem Afyonkarahisar milletvekili seçim sonuçları seçim akşamı anlık olarak açıklanacak. Afyonkarahisar 6 milletvekilini Meclis’e göndermekte. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Afyonkarahisar’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Afyonkarahisar milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Afyonkarahisar seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Kocaeli seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Kocaeli seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Kocaeli seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. YSK verilerine göre Kocaeli 13 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Kocaeli'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kocaeli milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kocaeli seçim sonuçlarına göre Gebze, İzmit, Darıca, Körfez, Gölcük, Çayırova, Derince, Kartepe Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2023: Mardin Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı