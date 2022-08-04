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Balıklı Rum Hastanesi'nde büyük yangın! Ölü veya yaralı var mı?

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Balıklı Rum Hastanesi'nde büyük bir yangın meydana geldi. Yangın hastanenin 80 yaşlı vatandaşın bulunduğu yaşlı bakım evi kısmında gerçekleşti. Yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahalesini sürdürürken yangının neden çıktığı, ölü veya yaralı olup olmadığı gibi bilgiler merak kazandı. Peki, Balıklı Rum Hastanesi'nde neden yangın çıktı? Yangın nedeniyle ilgili açıklama yapıldı mı? Yangında ölen veya yaralanan var mı? İşte konuya ilişkin son bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıklı Rum Hastanesinde neden yangın çıktı? Ölü veya yaralı var mı? İşte son durum
Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar, sedyeler ve tekerlekli sandalyelerle tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürüyor. İşte asırlık binadaki yangında son durum..

BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle Yangın çıktı.

Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edildi.

Kimi hasta kucaklarda, kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı.

BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE ÇIKAN YANGINDA ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ARISOY: TÜM HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangınla ilgili ilk resmi açıklamayı Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptı. Saat 13:15 sıralarında konuşan Arısoy "Bütün hastalar tahliye edildi. Hepimiz buradayız. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çok şükür hastane erken fark edip bütün hastaları tahliye etti. İçerde, yangının devam ettiği yerde herhangi bir hasta ya da yaşlımız yok. 100 kadar yaşlımızın kaldığını öğrendim ama tamamen sağlıklı bir biçimde yangın büyümeden önce tahliye edildiler" dedi.

İstanbul'da tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın
GÜNDEM
İstanbul'da tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın
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