Balıklı Rum Hastanesi'nde büyük yangın! Ölü veya yaralı var mı?

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar, sedyeler ve tekerlekli sandalyelerle tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürüyor. İşte asırlık binadaki yangında son durum..

BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle Yangın çıktı.

Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edildi.

Kimi hasta kucaklarda, kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı.

BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE ÇIKAN YANGINDA ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

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ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ARISOY: TÜM HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangınla ilgili ilk resmi açıklamayı Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptı. Saat 13:15 sıralarında konuşan Arısoy "Bütün hastalar tahliye edildi. Hepimiz buradayız. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çok şükür hastane erken fark edip bütün hastaları tahliye etti. İçerde, yangının devam ettiği yerde herhangi bir hasta ya da yaşlımız yok. 100 kadar yaşlımızın kaldığını öğrendim ama tamamen sağlıklı bir biçimde yangın büyümeden önce tahliye edildiler" dedi.