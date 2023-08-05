1- Para Transferleri:

Banka şubelerinden yapılan ve yapılmayan işlemler hangileridir? Denildiğinde ilk akla gelen şubeden gerçekleştirilen işlemler arasında para transferleri gelmektedir. Bu işlem genellikle banka şubelerinden yapılabilmektedir. Aslında internet bankacılığından da rahatlıkla yapılabilse de bu sistem daha çok gençler tarafından kullanılmaktadır. Gişe işlemlerinden rahatlıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Hangi hesaba para göndereceğiniz, hangi bankanın şubesine işlem yapacağınız önemlidir. EFT veya Havale işlemlerinizi şubelerin yoğunluğuyla alakalı olarak en kısa zamanda yapabilirsiniz.