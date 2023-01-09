Özgün Başakşehir-Adana Demirspor maçı saat kaçta?
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Başakşehir-Adana Demirspor maçı saat kaçta?

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Sekiz galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Adana Demirspor 30 puanla Başakşehir'in 1 puan gerisinde yer alıyor. Peki Başakşehir-Adana Demirspor maçı saat kaçta? Maç hangi kanalda? İşte Başakşehir-Adana Demirspor sakatları, kart cezalıları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir-Adana Demirspor kadroda kimler var kim yok?
Başakşehir - Adana Demirspor maçı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Başakşehir - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Başakşehir - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Ligde son üç maçında 7 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, 16 maçta, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 31 elde etti.

Sekiz galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Adana Demirspor ise 30 puanla Başakşehir'in 1 puan gerisinde yer alıyor.

Başakşehir-Adana Demirspor sakatları, kart cezalıları

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Mahmut Tekdemir, Adana Demirspor'a karşı forma giyebilecek.

Sakatlığı bulunan Lucas Biglia ve Bertrand Traore'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Adana Demirspor, Medipol Başakşehir deplasmanında sahaya çıkacak

Ligde topladığı 30 puanla dördüncü sırada bulunan Adana Demirspor, 31 puanla bir üst sırasında yer alan Medipol Başakşehir karşısında galip gelmeye çalışacak.

Geride kalan hafta İstanbulspor'u 6-0 yenerek bu sezonki en farklı galibiyetini elde eden Adana ekibi, zirve yarışını sürdürmek için 3 maçtır yenilmeyen rakibine üstünlük kurmaya çalışacak.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ilk maçta 2-1 yenildiği Başakşehir'i ikinci karşılaşmada aynı skorla mağlup etmişti

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