ÖZET | Başakşehir - Karagümrük: 0-0

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile VavaCars Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın son anlarında sinirler gerildi. 90+3'te Mahmut Tekdemir, 90+5'te de Otobek Shukurov kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalesinde henüz gol görmeyen ve namağlup durumda Başakşehir, bu maçın ardıdan 14, Karagümrük ise 6 puana yükseldi. İşte Başakşehir - Karagümrük maç özeti ve kritik pozisyonları

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele golsüz sona erdi. Başakşehir Süper Lig'deki yenilmezlik ve gol yememe serisini 7 maça çıkartmış oldu. Karşılaşmayı iki takımda 10 kişi tamamladı. 90. dakikada Mahmut Tekdemir ve Shukurov kırmızı kart gördü. Başakşehir puanını 14'e yükseltti. Karagümrük 6 puanla 13. sırada yer aldı.

REKLAM

35. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Münir'in ara pasıyla Traore, Fatih Karagümrük ceza sahasında topla buluştu. Traore'nin sağ çaprazdan yerden şutunda kaleci Viviano topu kontrol etti.

45+5. dakikada Fatih Karagümrük'ün kazandığı frikiği Caner Erkin kullandı. Caner'in ceza yayı önünden kullandığı frikikte köşeye giden topu kaleci Volkan çıkardı. Dönen topa Jimmy Durmaz vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Caner'in kullandığı uzun taç atışında Diagne topu kafa ile altıpas önüne indirdi. Kouassi'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

REKLAM

54. dakikada Karagümrük tehlikeli geldi. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında ceza sahasına giren Kouassi'nin dar açıdan yerden sert gönderdiği top, ters taraftaki direkten geri döndü. Boşta kalan topa Borini vurdu, takım arkadaşına çarpan top auta çıktı.

63. dakikada gelişen Karagümrük atağında, Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu altıpas önünde Kouassi kontrol etti. Kouassi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

68. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında topu kontrol eden Szysz, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Lima'ya yerden pasını attı. Lima'nın gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri geldi.

REKLAM

90+1. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Berkay sol kanattan ceza sahasına girdi, altıpas önüne yerden sert gönderdiği topa Karagümrük'te Baniya'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Mücadele 0-0 sona erdi.

Başakşehir-Karagümrük maçı özeti için tıklayın

Başakşehir-Karagümrük maçı yorumları:

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, ilk yarıda iyi performans gösteremediklerini ikinci yarıda da oyuna giren oyunculardan beklediği katkıyı alamadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Çok yoğun dönemden geçen bir takımız, bugün itibarıyla baktığınızda ilk yarıda tek doğru yaptığımız şey önde baskıydı. Ön tarafta daha doğru, daha hızlı oynayabilecek bir takım olduğumuzu birçok kez gösterdik. Bugün çok ağır ve çok hantal kaldık. İkinci yarı hamleler yaptık, oyuna girenlerin performansından memnun değilim. Ne olursa olsun kazanmalıydık ama her şeye rağmen kaybetmemek de önemli. Karagümrük kazanabilecek bir iki pozisyon yakaladı. Oyun organizasyonumuza sadık bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Bugünkü performans değerlendirme yapmamız gereken ve öz eleştiri yapmamız gereken bir performans." ifadelerini kullandı.

Belözoğlu, bugünkü oyunda yoğun maç trafiğinin etkisi olup olmadığı yönündeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bugün, Fiorentina karşısında oynamayan 6-7 oyuncuyla maça başladık ama sanki herkes iki gün önce o maçta oynamış gibiydi. Ama olabiliyor bunlar. Oyuncularımdan her zaman dominant bir oyun talep ediyorum. Her maç aynı şekilde olması gerçekten kolay değil, bazen böyle maçlar olacak. Geçen sezon yine Karagümrük ile böyle bir maç oynamıştık, kaybetmiştik. Bugün kaybetmedik ama sevinmiyorum. Hiçbir zaman beraberliğe sevinen biri değilim. Oyuncularda mental yorgunluk olabiliyor. Milli ara bize her zaman iyi geldi. Bu kez de öyle iyi geleceğini umuyorum. Doğru bir yoldayız."

REKLAM

"Bu sahada oynayıp gol yememek kolay değil. Biz bunu başardık"

VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, ligin en iyi takımlarından biriyle sahasında gol yemeden ayrılmanın değerli olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pirlo, "İyi bir takıma karşı, bana göre ligin en iyi takımı olabilecek düzeyde bir takımla karşılaştık. Takımın verdiği reaksiyondan memnunum. İyi bir mücadele ortaya koyduk. Zor bir mücadele oynayacağımızı biliyorduk. Biz de rakip de birkaç pozisyona girdi ama bu sahada oynayıp gol yememek kolay değil. Biz bunu başardık, genel olarak çok fazla pozisyon da vermedik." ifadelerini kullandı.

















REKLAM

ÖZGÜN ÖZET: Ankaragücü 2-1 Sivasspor

ÖZGÜN ÖZET: Udinese 3-1 Inter

ÖZGÜN ÖZET | Lyon - PSG: 0-1