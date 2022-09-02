Başakşehir Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Medipol Başakşehir ve Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakanın detayları belli oldu.

BAŞAKŞEHİR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Alanyspor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Başakşehir - Alanyspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

BAŞAKŞEHİR'İN SIRALAMASI

Bu sezon ligdeki ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıkan Başakşehir kendi evindeki mücadeleyi 4-0 kazanmıştı. Ligin 2. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Başakşehir, 3. hafta maçında Kayserispor'u sahasında 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Emre Belözoğlu'nun takımı ligin 4. haftasını ise maç oynamadan bay geçmişti. 7 puana sahip Başakşehir ligde 6. sırada bulunuyor.

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ALANYASPOR'UN SIRALAMASI

Alanyaspor ise yeni sezona deplasmandaki 4-2'lik Fatih Karagümrük galibiyeti ile başladı. Daha sonra sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Akdeniz ekibi 3. hafta maçında Sivasspor deplasmanından 1-1'lik sonuçla döndü. Alanyaspor ligin 4. haftasında sahasında İstanbulspor'a 1-0 kaybetmişti. 5 puana sahip Alanyaspor ligde 12. sırada yer alıyor.













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