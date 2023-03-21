Batman namaz vakitleri
Batman 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Batman yatsı ezanı ve Batman teravih namazı vakitleri haberimizde.
BATMAN YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ
Batman teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Batman yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Batman imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
RAMAZAN AYI ÖNEMİ
Bu ayda camiler insanlarla dolar, her akşam teravih namazları kılınır. Bu ayda Müslümanlar yüce Allah’tan af dilemek için daha fazla ibadet ederler. O’nun nimetleri ve merhameti için dua ederler.
Mübarek Ramazan ayı, tüm Müslüman alemi için en hayırlı aydır. Bu ayda kılınan namazlara, çekilen zikirlere, verilen sadakalara ve yapılan nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farz ibadetler gibi değer görür. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar veren kişi büyük sevaba girer. Cehennemden azat edilir. O oruçlunun sevabı kadar, iftar veren kişiye de sevap verilir.