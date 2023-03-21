Batman teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Batman yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Batman imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Bu ayda camiler insanlarla dolar, her akşam teravih namazları kılınır. Bu ayda Müslümanlar yüce Allah’tan af dilemek için daha fazla ibadet ederler. O’nun nimetleri ve merhameti için dua ederler.

Mübarek Ramazan ayı, tüm Müslüman alemi için en hayırlı aydır. Bu ayda kılınan namazlara, çekilen zikirlere, verilen sadakalara ve yapılan nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farz ibadetler gibi değer görür. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar veren kişi büyük sevaba girer. Cehennemden azat edilir. O oruçlunun sevabı kadar, iftar veren kişiye de sevap verilir.