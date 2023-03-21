Bayburt 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Bayburt yatsı ezanı ve Bayburt teravih namazı vakitleri haberimizde.

BAYBURT YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Bayburt teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Bayburt yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Bayburt imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN'IN İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ramazan'ın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba akşamı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Ramazan bayramı 21 Nisan'da başlayacak.

Ramazan ayında her gece kılınan teravih nafile namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte teravih namazının ilk kılınacağı tarih merak konusu oldu. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak.

Yatsı namazı saatleri İmsakiye üzerinde takip edilecek.







