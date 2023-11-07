UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih’e konuk oluyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşıyor. Nefes kesecek maçı Portekiz hakem Antonio Nobre yönetecek. Grupta 9 puanla lider konumda bulunan Bayern Münih, temsilcimiz Galatasaray ile oynadığı son maçta 3-1 galip geldi. 4. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda 2 Bayern Münih galibiyeti ve 1 beraberlik bulunuyor. Peki, Bayern Münih - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.
BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BAYERN MÜNİH
1 Manuel Neuer
2 Dayot Upamecano
3 Min-Jae Kim
19 Alphonso Davies
40 Noussair Mazraoui
8 Leon Goretzka
10 Leroy Sane
27 Konrad Laimer
42 Jamal Musiala
9 Harry Kane
11 Kingsley Coman
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
6 Davinson Sanchez
23 Kaan Ayhan
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
22 Hakim Ziyech
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Mauro Icardi
14 Wilfried Zaha