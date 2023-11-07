UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten maçta Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile sarı-kırmızılılar net pozisyonları kaçırdı. İkinci yarıda Bayern Münih 2 gol daha buldu ve maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Goller dakika 8' Kingsley Coman, 30' Mauro Icardi (pen.), 73' Harry Kane ve 79' J. Musiala'dan geldi. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi A grubunda 4 puanda kalarak 2. sırada yer aldı. Bayern Münih ise 3'te 3 yaparak 9 puanla 1. sırada yer aldı. Galatasaray - Bayern Münih maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.