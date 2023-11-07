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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih'e konuk olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih’e konuk olacak. Allianz Arena’da oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. Grupta 4 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray üstün futboluna rağmen Bayern Münih’e evinde 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmak için sahaya çıkacak. Galatasaray’ın en büyük kozları yine golcü Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Kerem Aktürkoğlu olacak. Peki, Bayern Münih - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

10:46 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih’e konuk oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih’e konuk oluyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşıyor. Nefes kesecek maçı Portekiz hakem Antonio Nobre yönetecek. Grupta 9 puanla lider konumda bulunan Bayern Münih, temsilcimiz Galatasaray ile oynadığı son maçta 3-1 galip geldi. 4. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda 2 Bayern Münih galibiyeti ve 1 beraberlik bulunuyor. Peki, Bayern Münih - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftası Bayern Münih - Galatasaray maçı
8 Ekim Çarşamba saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BAYERN MÜNİH

1 Manuel Neuer

2 Dayot Upamecano

3 Min-Jae Kim

19 Alphonso Davies

40 Noussair Mazraoui

8 Leon Goretzka

10 Leroy Sane

27 Konrad Laimer

42 Jamal Musiala

9 Harry Kane

11 Kingsley Coman

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

6 Davinson Sanchez

23 Kaan Ayhan

25 Victor Nelsson

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

22 Hakim Ziyech

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

14 Wilfried Zaha

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA FİKSTÜRÜ

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI


Galatasaray tek kale oynadığı maçta Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Galatasaray tek kale oynadığı maçta Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten maçta Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile sarı-kırmızılılar net pozisyonları kaçırdı. İkinci yarıda Bayern Münih 2 gol daha buldu ve maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Goller dakika 8' Kingsley Coman, 30' Mauro Icardi (pen.), 73' Harry Kane ve 79' J. Musiala'dan geldi. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi A grubunda 4 puanda kalarak 2. sırada yer aldı. Bayern Münih ise 3'te 3 yaparak 9 puanla 1. sırada yer aldı. Galatasaray - Bayern Münih maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.




#Bayern Münih
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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