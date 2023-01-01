Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında evinde Manchester United’ı ile kozlarını paylaşacak. 15. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasındaki son 5 karşılaşmada 3 Bayern Münih galibiyeti bulunuyor. Diğer maçlarda ise 1 beraberlik bir Manchester United galibiyeti bulunuyor. Peki, Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.
BAYERN MÜNİH - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
BAYERN MÜNİH - MANCHESTER UNİTED MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BAYERN MÜNİH
26 Sven Ulreich
2 Dayot Upamecano
3 Min-Jae Kim
19 Alphonso Davies
6 Joshua Kimmich
7 Serge Gnabry
8 Leon Goretzka
10 Leroy Sane
27 Konrad Laimer
9 Harry Kane
25 Thomas Müller
MANCHESTER UNİTED
24 Andre Onana
2 Victor Lindelöf
6 Lisandro Martinez
15 Sergio Reguilon
20 Diogo Dalot
8 Bruno Fernandes
14 Christian Eriksen
18 Carlos Casemiro
39 Scott McTominay
10 Marcus Rashford
1 Rasmus Höjlund