Apple, iPhone 13 modelini piyasaya sürmüş olsa da şimdi gözler iPhone 15 ailesinde. Apple'ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 15, İPhone 15 Max, İPhone 15 Pro ve İPhone 15 Pro Max tanıtımı eylül ayında yapması bekleniyor. Dünya genelindeki enflasyon nedeniyle ABD başta olmak üzere birçok ülkede iPhone 15 fiyatlarının, öncekine kıyasla yüksek olması bekleniyor. iPhone 15 modellerinin iPhone 14 özelliklerine benzer ve ekstra donanıma sahip olması beklenirken daha bir çok özellik de yeni seride yer alacak. Peki iPhone 15, iPhone 15 Pro Max fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar.