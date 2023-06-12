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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Emekli maaşı ve ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merakla takip ediliyor. Emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye basılırken, emeklileri ilgilendiren erken ödeme maaş takvimi belli oldu. Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi erkenden ödenecek. Peki ikramiyeler ne zaman hesaba yatacak?

11:00 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Emekli maaşları ile ikramiye ödeme tarihleri

Emekli maaşları ile ikramiye ödeme tarihleri

Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi ve maaşlarının erken ödenmesi planlanıyor. Maaşlarla birlikte ikramiyeler de yatırılabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladığı yeni kabineyle ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyuran Erdoğan, emeklileri ilgilendiren gelişmeyi de açıkladı. Cumhurbaşkanı, "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlayacak" dedi.

İkramiyeler ne zaman hesaba yatacak?

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi erkenden ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kesin tarihlerin açıklanması beklenirken tahmini ödeme tarihi de ortaya çıktı. Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. İşte o tarihler.

  • SGK emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 19-21 Haziran arası
  • Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 22 Haziran
  • Emekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 23 Haziran

İkramiye artacak mı?

Nisanda 2 bin liraya çıkarılan ikramiyede yeni bir artış da gündemde. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde.

Bayram ikramiyesi kimlere ödenir?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük

aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

#emekli maaşları
#bayram ikramiyesi
#ikramiye ödeme tarihleri
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