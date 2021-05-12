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Bayram Namazı Kaçta? İstanbul - Ankara - İzmir - Konya - Adana ve il il Bayram Namazı Saatleri

Yarın milyonlarca Müslüman İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Antalya ve diğer illerimizde bayram namazı için sabah saatlerinde camileri dolduracak. 2021 Mübarek Ramazan ayı sona erdi. Dün gece son teravihler kılındı ve son sahurlar yapıldı. Bayram namazı heyecanı başladı. Bayram namazı, güneş doğduktan sonra cemaatle kılınan 2 rekâtlık bir namazdır. Hanefi mezhebine göre vacip, Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. İşte İstanbul - Ankara - İzmir ve il il bayram namazı saatleri.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayram Namazı Kaçta? İstanbul - Ankara - İzmir - Konya - Adana ve il il Bayram Namazı Saatleri
İstanbul - Ankara - İzmir ve il il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Türkiye bayram namazı saatlerini duyurdu. İslam beldelerinde yarın milyonlarca kişi bayram namazı kılacak ve mübarek Ramazan ayı bayram namazlarıyla idrak edilmeye başlanacak. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle yine buruk geçecek olan Bayram'a Mescid-i Aksa'daki İsrail'in saldırıları eklenince üzüntüler, bayram sevincini burukluğa bıraktı. Yarın güneşin doğumuyla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya olmak üzere tüm illerimizde bayram namazı kılınacak. İşte il il bayram namaz vakitleri.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, İstanbul bayram namazı saati, İstanbul: 06.22.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Ankara bayram namazı saati, Ankara: 06.08.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, İzmir bayram namazı saati

İzmir: 06.34.

2021 İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.04,

Adıyaman: 05.51,

Afyonkarahisar: 06.20,

Ağrı: 05.28,

Aksaray: 06.07,

Amasya: 05.55,

Ankara: 06.08,

Antalya: 06.23,

Ardahan: 05.27,

Artvin: 05.30,

Aydın: 06.32,

Balıkesir: 06.29,

Bartın: 06.07,

Batman: 05.39,

Bayburt: 05.38,

Bilecik: 06.20,

Bingöl: 05.40,

Bitlis: 05.34,

Bolu: 06.12,

Burdur: 06.23,

Bursa: 06.23,

Çanakkale: 06.34,

Çankırı: 06.04,

Çorum: 05.59,

Denizli: 06.28,

Diyarbakır: 05.43,

Düzce: 06.14,

Edirne: 06.30,

Elazığ: 05.45,

Erzincan: 05.42,

Erzurum: 05.35,

Eskişehir: 06.18,

Gaziantep: 05.56,

Giresun: 05.44,

Gümüşhane: 05.41,

Hakkari: 05.29,

Hatay: 06.02,

Iğdır: 05.24,

Isparta: 06.22,

İstanbul: 06.22,

İzmir: 06.34,

Kahramanmaraş: 05.56,

Karabük: 06.07,

Karaman: 06.12,

Kars: 05.26,

Kastamonu: 06.02,

Kayseri: 06.00,

Kırıkkale: 06.06,

Kırklareli: 06.28,

Kırşehir: 06.05,

Kilis: 05.57,

Kocaeli: 06.19,

Konya: 06.14,

Kütahya: 06.21,

Malatya: 05.50,

Manisa: 06.33,

Mardin: 05.42,

Mersin: 06.07,

Muğla: 06.31,

Muş: 05.36,

Nevşehir: 06.03,

Niğde: 06.05,

Ordu: 05.46,

Osmaniye: 06.00,

Rize: 05.36,

Sakarya: 06.17,

Samsun: 05.52,

Siirt: 05.36,

Sinop: 05.55,

Sivas: 05.52,

Şanlıurfa: 05.50,

Şırnak: 05.35,

Tekirdağ: 06.28,

Tokat: 05.53,

Trabzon: 05.39,

Tunceli: 05.43,

Uşak: 06.25,

Van: 05.29,

Yalova: 06.21,

Yozgat: 06.01,

Zonguldak: 06.10."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır Kaç Rekat? Bayram Namazı Kılınışı (Kolay Anlatım)
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Bayram Namazı Nasıl Kılınır Kaç Rekat? Bayram Namazı Kılınışı (Kolay Anlatım)
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