Bayram Namazı Kaçta? İstanbul - Ankara - İzmir - Konya - Adana ve il il Bayram Namazı Saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Türkiye bayram namazı saatlerini duyurdu. İslam beldelerinde yarın milyonlarca kişi bayram namazı kılacak ve mübarek Ramazan ayı bayram namazlarıyla idrak edilmeye başlanacak. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle yine buruk geçecek olan Bayram'a Mescid-i Aksa'daki İsrail'in saldırıları eklenince üzüntüler, bayram sevincini burukluğa bıraktı. Yarın güneşin doğumuyla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya olmak üzere tüm illerimizde bayram namazı kılınacak. İşte il il bayram namaz vakitleri.
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, İstanbul bayram namazı saati, İstanbul: 06.22.
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, Ankara bayram namazı saati, Ankara: 06.08.
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, İzmir bayram namazı saati
İzmir: 06.34.
2021 İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.04,
Adıyaman: 05.51,
Afyonkarahisar: 06.20,
Ağrı: 05.28,
Aksaray: 06.07,
Amasya: 05.55,
Ankara: 06.08,
Antalya: 06.23,
Ardahan: 05.27,
Artvin: 05.30,
Aydın: 06.32,
Balıkesir: 06.29,
Bartın: 06.07,
Batman: 05.39,
Bayburt: 05.38,
Bilecik: 06.20,
Bingöl: 05.40,
Bitlis: 05.34,
Bolu: 06.12,
Burdur: 06.23,
Bursa: 06.23,
Çanakkale: 06.34,
Çankırı: 06.04,
Çorum: 05.59,
Denizli: 06.28,
Diyarbakır: 05.43,
Düzce: 06.14,
Edirne: 06.30,
Elazığ: 05.45,
Erzincan: 05.42,
Erzurum: 05.35,
Eskişehir: 06.18,
Gaziantep: 05.56,
Giresun: 05.44,
Gümüşhane: 05.41,
Hakkari: 05.29,
Hatay: 06.02,
Iğdır: 05.24,
Isparta: 06.22,
İstanbul: 06.22,
İzmir: 06.34,
Kahramanmaraş: 05.56,
Karabük: 06.07,
Karaman: 06.12,
Kars: 05.26,
Kastamonu: 06.02,
Kayseri: 06.00,
Kırıkkale: 06.06,
Kırklareli: 06.28,
Kırşehir: 06.05,
Kilis: 05.57,
Kocaeli: 06.19,
Konya: 06.14,
Kütahya: 06.21,
Malatya: 05.50,
Manisa: 06.33,
Mardin: 05.42,
Mersin: 06.07,
Muğla: 06.31,
Muş: 05.36,
Nevşehir: 06.03,
Niğde: 06.05,
Ordu: 05.46,
Osmaniye: 06.00,
Rize: 05.36,
Sakarya: 06.17,
Samsun: 05.52,
Siirt: 05.36,
Sinop: 05.55,
Sivas: 05.52,
Şanlıurfa: 05.50,
Şırnak: 05.35,
Tekirdağ: 06.28,
Tokat: 05.53,
Trabzon: 05.39,
Tunceli: 05.43,
Uşak: 06.25,
Van: 05.29,
Yalova: 06.21,
Yozgat: 06.01,
Zonguldak: 06.10."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.