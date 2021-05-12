Bayram Namazı Nasıl Kılınır Kaç Rekat? Bayram Namazı Kılınışı (Kolay Anlatım)

Bayram namazı ne zaman kılınır? Bayram namazı kılınışı, bayram namazının kaç rekat oluğuna dair tüm ayrıntıları Diyanet İşleri Başkanlığı ilmihalini baz alarak sizlerle paylaştık. Ayrıca Bayram namazı kılınışı video anlatımı da izleyebilirsiniz. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilir

Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler ramazan bayramında sessiz, kurban bayramında ise açıktan yapılır. Camiye varıldıktan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alınır. Camide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? Bayram namazında kaç tekbir alınır?

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

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4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

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BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (VİDEOLU ANLATIM)

2021 BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.04,

Adıyaman: 05.51,

Afyonkarahisar: 06.20,

Ağrı: 05.28,

Aksaray: 06.07,

Amasya: 05.55,

Ankara: 06.08,

Antalya: 06.23,

Ardahan: 05.27,

Artvin: 05.30,

Aydın: 06.32,

Balıkesir: 06.29,

Bartın: 06.07,

Batman: 05.39,

Bayburt: 05.38,

Bilecik: 06.20,

Bingöl: 05.40,

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Bitlis: 05.34,

Bolu: 06.12,

Burdur: 06.23,

Bursa: 06.23,

Çanakkale: 06.34,

Çankırı: 06.04,

Çorum: 05.59,

Denizli: 06.28,

Diyarbakır: 05.43,

Düzce: 06.14,

Edirne: 06.30,

Elazığ: 05.45,

Erzincan: 05.42,

Erzurum: 05.35,

Eskişehir: 06.18,

Gaziantep: 05.56,

Giresun: 05.44,

Gümüşhane: 05.41,

Hakkari: 05.29,

Hatay: 06.02,

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Iğdır: 05.24,

Isparta: 06.22,

İstanbul: 06.22,

İzmir: 06.34,

Kahramanmaraş: 05.56,

Karabük: 06.07,

Karaman: 06.12,

Kars: 05.26,

Kastamonu: 06.02,

Kayseri: 06.00,

Kırıkkale: 06.06,

Kırklareli: 06.28,

Kırşehir: 06.05,

Kilis: 05.57,

Kocaeli: 06.19,

Konya: 06.14,

Kütahya: 06.21,

Malatya: 05.50,

Manisa: 06.33,

Mardin: 05.42,

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Mersin: 06.07,

Muğla: 06.31,

Muş: 05.36,

Nevşehir: 06.03,

Niğde: 06.05,

Ordu: 05.46,

Osmaniye: 06.00,

Rize: 05.36,

Sakarya: 06.17,

Samsun: 05.52,

Siirt: 05.36,

Sinop: 05.55,

Sivas: 05.52,

Şanlıurfa: 05.50,

Şırnak: 05.35,

Tekirdağ: 06.28,

Tokat: 05.53,

Trabzon: 05.39,

Tunceli: 05.43,

Uşak: 06.25,

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Van: 05.29,

Yalova: 06.21,

Yozgat: 06.01,

Zonguldak: 06.10."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.

Toplum Barısı Açısından Bayramın Önemi

Bayram; Allah'ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür.Mü'minler; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar."Düşmanla savaşın küçük cihat, nefisle savasın büyük cihat" olarak kabul edildiği bu mücadelede mü'minler büyük bir zafer kazanarak kulluk imtihanında gösterdikleri basarının sevincini taşırlar.Çok mübarek bir gün olan bayramda, kutsal mekânlar olan camilerde topluca ibadet etmenin suruna eren Müslümanların arsa yükselen tekbir sesleri, kalbilerimizdeki imanın açık bir delili, yan yana gelerek. Omuz omuza vererek cemaat halinde kılınan bayram namazları Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir.

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Kadınlar Bayram namazına gidebilir mi?

Hz. Peygamber döneminde kadınların sabah namazına gittiklerine dair rivayetler yanında, Hz. Peygamber'in kadınları bayram namazına katılmaya teşvik ettiğine dair rivayetler de bulunmaktadır (Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, I, 98-99; II, 222-223, 311, 510-511, 891). Bu hadislerden birinde Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Henüz kocaya gitmemiş genç kızlar, perde arkasında yaşayan kadınlar (zevâtü hudûr) ve hayızlı kadınlar evlerinden çıksınlar; hayır ve müminlerin duasına (davet) şahit olsunlar. Hayızlı kadınlar, namaz kılınan yerden uzak dursunlar" (Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, I, 234-235).

Bayram namazı ne zaman kılınır?

Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir.

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Bayram namazı sıhhat şartı

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

Şâfiîler'e göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var ki bu namazın cemaatle kılınması şart olmayıp, münferiden de kılınabilir, fakat camide cemaatle kılınması daha faziletlidir.