Bayram namazı nasıl kılınır kaç rekat?

Bayram namazı ne zaman kılınır? Bayram namazı kılınışı, bayram namazının kaç rekat oluğuna dair tüm ayrıntıları Diyanet İşleri Başkanlığı ilmihalini baz alarak sizlerle paylaştık. Ayrıca Bayram namazı kılınışı video anlatımı da izleyebilirsiniz. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

il il bayram namazı saatleri! 2017 bayram namazı saatleri, vakitleri Müslümanların kutsal günlerinden olan kurban bayramı günü, bayram namazı ile başlayacak. Sabah namazından sonra kılınacak olan bayram namazı tüm illerde farklı zamanlarda kılınmaktadır. Allah'a yaklaşma ve onun rızasını kazanmak için yapılan kurban kesme ibadeti, kurban bayramı namazının kılınmasıyla başlayacak. Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir. İşte il il bayram namazı saatleri...İzmir’de bayram namazı saat kaçta? İzmir’de bayram namazı vakti!Antalya’da bayram namazı saat kaçta? Antalya’da bayram namazı vakti!Ankara’da bayram namazı saat kaçta? Ankara bayram namazı vakti!Bayramda havalar nasıl olacak? 5 günlük hava durumuİstanbul’da bayram namazı saat kaçta? İstanbul bayram namazı vakti!Bayram namazı saat kaçta kılınacak?Bayram namazı tüm illerde farklı vakitlerde kılınacak.İşte il il bayram namazı saatleriAdana Kurban Bayramı namaz saati: 06:48Adıyaman Kurban Bayramı namaz saati: 06:36Afyon Kurban Bayramı namaz saati: 07:06Ağrı Kurban Bayramı namaz saati: 06:16Amasya Kurban Bayramı namaz saati: 06:44Ankara Kurban Bayramı namaz saati: 06:56Antalya Kurban Bayramı namaz saati: 07:07Artvin Kurban Bayramı namaz saati: 06:20Aydın Kurban Bayramı namaz saati: 07:17Balıkesir Kurban Bayramı namaz saati: 07:16Bilecik Kurban Bayramı namaz saati: 07:07Bingöl Kurban Bayramı namaz saati: 06:26Bitlis Kurban Bayramı namaz saati: 06:20Bolu Kurban Bayramı namaz saati: 07:01Burdur Kurban Bayramı namaz saati: 07:08Bursa Kurban Bayramı namaz saati: 07:11Çanakkale Kurban Bayramı namaz saati: 07:22Çankırı Kurban Bayramı namaz saati: 06:53Çorum Kurban Bayramı namaz saati: 06:47Denizli Kurban Bayramı namaz saati: 07:13Diyarbakır Kurban Bayramı namaz saati: 06:28Edirne Kurban Bayramı namaz saati: 07:20Elazığ Kurban Bayramı namaz saati: 06:31Erzincan Kurban Bayramı namaz saati: 06:30Erzurum Kurban Bayramı namaz saati: 06:22Eskişehir Kurban Bayramı namaz saati: 07:06Gaziantep Kurban Bayramı namaz saati: 06:40Giresun Kurban Bayramı namaz saati: 06:33:00Gümüşhane Kurban Bayramı namaz saati: 06:29Hakkari Kurban Bayramı namaz saati: 06:14Hatay Kurban Bayramı namaz saati: 06:45Isparta Kurban Bayramı namaz saati: 07:07Mersin Kurban Bayramı namaz saati: 06:51İstanbul Kurban Bayramı namaz saati: 07:11İzmir Kurban Bayramı namaz saati: 07:20Kars Kurban Bayramı namaz saati: 06:15Kastamonu Kurban Bayramı namaz saati: 06:52Kayseri Kurban Bayramı namaz saati: 06:46Kırklareli Kurban Bayramı namaz saati: 07:18Kırşehir Kurban Bayramı namaz saati: 06:51Kocaeli Kurban Bayramı namaz saati: 07:07Konya Kurban Bayramı namaz saati: 06:59Kütahya Kurban Bayramı namaz saati: 07:08Malatya Kurban Bayramı namaz saati: 06:35Manisa Kurban Bayramı namaz saati: 07:19Kahramanmaraş Kurban Bayramı namaz saati: 06:41Mardin Kurban Bayramı namaz saati: 06:26Muğla Kurban Bayramı namaz saati: 07:16Muş Kurban Bayramı namaz saati: 06:22Nevşehir Kurban Bayramı namaz saati: 06:49Niğde Kurban Bayramı namaz saati: 06:50Ordu Kurban Bayramı namaz saati: 06:35Rize Kurban Bayramı namaz saati: 06:25Sakarya Kurban Bayramı namaz saati: 07:05Samsun Kurban Bayramı namaz saati: 06:41Siirt Kurban Bayramı namaz saati: 06:21:Sinop Kurban Bayramı namaz saati: 06:46Sivas Kurban Bayramı namaz saati: 06:40Tekirdağ Kurban Bayramı namaz saati: 07:17Tokat Kurban Bayramı namaz saati: 06:41Trabzon Kurban Bayramı namaz saati: 06:28Tunceli Kurban Bayramı namaz saati: 06:30Şanlıurfa Kurban Bayramı namaz saati: 06:34Uşak Kurban Bayramı namaz saati: 07:11Van Kurban Bayramı namaz saati: 07:11Yozgat Kurban Bayramı namaz saati: 06:48Zonguldak Kurban Bayramı namaz saati: 06:59Aksaray Kurban Bayramı namaz saati: 06:52Bayburt Kurban Bayramı namaz saati: 06:26Karaman Kurban Bayramı namaz saati: 06:56Kırıkkale Kurban Bayramı namaz saati: 06:54Batman Kurban Bayramı namaz saati: 06:24Şırnak Kurban Bayramı namaz saati: 06:19Bartın Kurban Bayramı namaz saati: 06:57Ardahan Kurban Bayramı namaz saati: 06:16Iğdır Kurban Bayramı namaz saati: 06:11Yalova Kurban Bayramı namaz saati: 07:10Karabük Kurban Bayramı namaz saati: 06:56Kilis Kurban Bayramı namaz saati: 06:41Osmaniye Kurban Bayramı namaz saati: 06:44Düzce Kurban Bayramı namaz saati: 07:02Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek‘atlık bir namazdır. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.Teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Teşrik tekbiri nasıl getirilir?Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.Video: Kurban pazarının \"Tosun Paşa\"sı fiyatıyla dikkat çekiyorŞâfiîler'e göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var ki bu namazın cemaatle kılınması şart olmayıp, münferiden de kılınabilir, fakat camide cemaatle kılınması daha faziletlidir.

Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilir

Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler ramazan bayramında sessiz, kurban bayramında ise açıktan yapılır. Camiye varıldıktan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alınır. Camide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir.

Bayramda havalar nasıl olacak? 5 günlük hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Tekirdağ, Hatay’ın kuzey kıyı ilçeleri ile Gaziantep’in batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.il il hava durumu için tıklayınızMeteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece arasında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.BAYRAMDA HAVALAR NASIL OLACAK?Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı günü (bugün), yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Sinop ile Kastamonu'nun kuzey ve Samsun'un batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.31 Ağustos Perşembe (Arefe günü), Yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı bekleniyor.01.09.2017 Cuma (Bayramın 1.günü), serin ve yağışlı sistemin kuzeydoğuya doğru hareket ederek etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının tekrar artacağı bekleniyor Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bayramın 2. 3. ve 4. günleri yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının, yağışlarla birlikte çarşamba günü batı bölgelerde, perşembe günü iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı ve ülkemiz genelinde bayram süresince mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.30 Ağustos'ta bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu , öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34Antalya: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 26Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

Toplum Barısı Açısından Bayramın Önemi

Bayram; Allah'ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür.Mü'minler; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar."Düşmanla savaşın küçük cihat, nefisle savasın büyük cihat" olarak kabul edildiği bu mücadelede mü'minler büyük bir zafer kazanarak kulluk imtihanında gösterdikleri basarının sevincini taşırlar.Çok mübarek bir gün olan bayramda, kutsal mekânlar olan camilerde topluca ibadet etmenin suruna eren Müslümanların arsa yükselen tekbir sesleri, kalbilerimizdeki imanın açık bir delili, yan yana gelerek. Omuz omuza vererek cemaat halinde kılınan bayram namazları Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir.

Kadınlar Bayram namazına gidebilir mi?

Hz. Peygamber döneminde kadınların sabah namazına gittiklerine dair rivayetler yanında, Hz. Peygamber'in kadınları bayram namazına katılmaya teşvik ettiğine dair rivayetler de bulunmaktadır (Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, I, 98-99; II, 222-223, 311, 510-511, 891). Bu hadislerden birinde Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Henüz kocaya gitmemiş genç kızlar, perde arkasında yaşayan kadınlar (zevâtü hudûr) ve hayızlı kadınlar evlerinden çıksınlar; hayır ve müminlerin duasına (davet) şahit olsunlar. Hayızlı kadınlar, namaz kılınan yerden uzak dursunlar" (Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, I, 234-235).

Bayram namazı ne zaman kılınır?

Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir.

Bayram namazı sıhhat şartı

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

Şâfiîler'e göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var ki bu namazın cemaatle kılınması şart olmayıp, münferiden de kılınabilir, fakat camide cemaatle kılınması daha faziletlidir.

İl il bayram namazı kılınış saatleri:

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

İstanbul'da Bayram Namazı : 06:17

Ankara'da Bayram Namazı : 06:04

İzmir'de Bayram Namazı : 06:31

Gaziantep'te Bayram Namazı: 05:53

Edirne'de Bayram Namazı : 06:25

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Bayram namazı kılınışı, bayram namazı rekat sayısı, bayram namazı vakti ve diğer önemli hususları haberimizde sizlerle paylaştık.