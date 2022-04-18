​Bayram tatili kaç gün: 2022 ramazan bayramı tatil tarihi

Ramazan ayının gelmesiyle beraber Müslüman aleminin en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi bayram tatili oldu. 2 nisan 2022 tarihinde başlayan ramazan ayı ne zaman biteceği ve bayramın hangi güne geleceği sık sorulan sorular arasında. Müslüman alemi bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek. Peki, bayram hangi güne denk geliyor ve bayram tatil kaç gün sürecek? Ramazan bayramı ne zaman? İşte haberin detayları sizlerle...

Ramazan ayı ne zaman bitecek?

Ramazan ayı bu yıl nisan ayında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Ramazan bayramı tatili kaç gün sürecek?

Ramazan ayı bu yıl nisan ayında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

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Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Konuyla ilgili resmi bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

Kadir gecesi ne zaman , hangi gün?

Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek. Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.