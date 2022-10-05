Özgün BEDAŞ İstanbulda 5 Ekimde elektrik kesintisi olan ilçeleri duyurdu
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BEDAŞ İstanbul'da 5 Ekim'de elektrik kesintisi olan ilçeleri duyurdu

BEDAŞ 5 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. 5 Ekim 2022 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. 5 Ekim 2022 Pazartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ Anadolu Yakası ile Avrupa Yakasında arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yaşanacak kesintilere ilişkin bilgiler, elektrik kesintisi yaşanan ilçeler haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BEDAŞ- AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: İstanbulda 5 Ekimde hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
Bedaş- Ayedaş elektrik kesintisi sorgulama

Elektrikler ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren elektrik dağıtım şirketleri AYEDAŞ ve BEDAŞ 5 Ekim 2022 Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilere ilişkin açıklamada bulundu. Peki, 5 Ekim 2022 Cuma elektrikler ne zaman gelecek?

5 EKİM ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 5 Ekim 2022 Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA
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