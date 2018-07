Bedelli askerlik 21 gün oluyor! Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlikte 28 gün yerine 21 gün geliyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, "Tüm görüşten grupların, tüm paydaşların bu anlamda bu konunun ilgili tarafların tamamının görüşü dikkate alınarak bu teklif hazırlanmıştır ve bugün komisyona 21 gün olarak tekrar yeni bir teklif sunmuş olacağız. Takdir TBMM’nin değerli milletvekillerinindir" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Gündemin ana maddelerinden biri olan bedelli askerlik konusuna ilişkin son gelişmeleri aktaran Muş, teklifin 28 günden 21 güne revize edildiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi üç kriter söz konusu, bunlardan birisi 25 yaş, diğeri 28 günlük temel eğitim ve 15 bin TL’lik bedelin yatırılması. Kamuoyundaki tartışmalar, siyaset kurumundaki tartışmalar ve TSK’nın gelecek ve bugünle alakalı planlaması çerçevesinde 28 günlük temel askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte ve biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona bir öneride bulunacağız. Dolayısıyla 28 günlük temel askerlik eğitimi yerine 21 günlük temel askerlik görevinin ifa edilmesi ile beraber tüm vatandaşlarımız bu hizmetten faydalanmış olacak, temel askerlik görevini yerine getirmiş sayılacaklardır. Konuyla alakalı kamuoyunun bilgisine sunmak isterim" dedi.

Teklifin tüm kesimlerin görüşleri ve talepleri dikkate alınarak hazırlandığını kaydeden Muş, "Sadece bir grubun ya da belli bir grubun görüşleri dikkate alınarak hazırlanan bir teklif değildir. Tüm görüşten grupların, tüm paydaşların bu anlamda bu konunun ilgili tarafların tamamının görüşü dikkate alınarak bu teklif hazırlanmıştır ve bugün komisyona 21 gün olarak tekrar yeni bir teklif sunmuş olacağız. Teklifle ilgili çalışmaların son halini TBMM verir. Takdir TBMM’nin değerli milletvekillerinindir" diye belirtti.

Muş bedelde herhangi bir değişiklik olmayacağını, yaşın ise 25 olarak sabit kaldığını da sözlerine ekledi.

Bahçeli’den gelen teklife yanıtMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 28 gün yapılmasının bir anlamı olmadığı ve deyim yerindeyse Yaylalar Yaylalar türküsünün bile ezberlenemeyeceğine yönelik açıklamaları sorulan Muş, "Cumhur İttifakı’nı bu dönemde de sürdüreceğimizi her iki taraf olarak deklare ettik. Tabiki her partinin Türkiye’nin meselelerinde farklı görüşleri olabilir ama şu an itibariyle biz tüm tarafları dinleyerek bu teklifi revize ettik" karşılığını verdi. Muş, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) görüşlerinin de önemli olduğunu dile getirdi.

Askerlikten kaçanlara yönelik uygulama

Askerlikten kaçanlarla ilgili nasıl bir yol izleneceği konusunda da bilgi veren Muş, bu konuda yetkinin Milli Savunma Bakanlığında olduğunu ifade ederek, "Bakanlık askerlik meselesini ilgilendiren tüm vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak mutlaka hareket edecektir ama dediğim gibi bununla alakalı teknik boyutu usul ve esaslarını Milli Savunma Bakanlığına bırakıyoruz" dedi.

Komisyona Yap-İşlet-Devret (YİD) konusunda da bir teklif sunulduğunu bildiren Muş, Kanal İstanbul Projesi’nin lojistik merkezleri ve manevra alanlarının YİD olarak yapılması konusunda Ulaştırma Bakanlığına bir yetki verilmesiyle ilgili bir teklif söz konusu olduğunu kaydetti.