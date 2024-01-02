"Bedelli askerlik parası ne kadar oldu? 2024 bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca kişi, Aralık ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak ayında açıklanmasını heyecanla bekliyor. Özellikle memurlar için yüzde 50, emekliler için ise yüzde 38 civarında zam öngörüsü, bu kesimlerde olası maaş artışlarını merakla bekletiyor. Bu artışlarla birlikte bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve kıdem tazminatı tavanında da değişiklikler yaşanması bekleniyor. Peki, Bedelli askerlik parası ne kadar oldu? 2024 bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu? MSB son açıklamalar...
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLACAK?
Son açıklanan memur aylık katsayısına göre bedelli askerlik ücreti 31 Aralık 2023 tarihine kadar 122 bin 351 lira 4 kuruş olarak ödeniyordu.
Memurlara yüzde 50 civarında zam yapılması halinde 61 bin 175 lira 52 kuruş farkla bedelli askerlik ücreti 183 bin 526 lira 56 kuruşa yükselebilir.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.