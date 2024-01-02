"Bedelli askerlik parası ne kadar oldu? 2024 bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca kişi, Aralık ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak ayında açıklanmasını heyecanla bekliyor. Özellikle memurlar için yüzde 50, emekliler için ise yüzde 38 civarında zam öngörüsü, bu kesimlerde olası maaş artışlarını merakla bekletiyor. Bu artışlarla birlikte bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve kıdem tazminatı tavanında da değişiklikler yaşanması bekleniyor. Peki, Bedelli askerlik parası ne kadar oldu? 2024 bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu? MSB son açıklamalar...