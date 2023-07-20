Bedelli askerlik ücretleri zamlandı: İşte 2023 Temmuz bedelli ücreti

Memur maaşlarına gelen zam sonrası bedelli askerlik ücretlerinin ne kadar zamlanacağı merak ediliyordu. Bedelli askerlikte son rakam açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik ücretini açıkladı.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Albay Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini de ifade ederek, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur." dedi.

Bedelli askerlik başvurusu ne zaman?

17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başladı.

Bedelli askerlik başvuru şartları nedir?

Bedelli askerlik müracaat şartları şunlar:

a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.

c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

Bedelli askerlik yararlanma şartları şunlardır:

a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun’un 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

Bedelli askerliğe başvurmak isteyen yükümlüler;

a. Müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden,

b. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan, bu tarih dâhil, istekli olanlar askerlik şubelerinden kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar müracaat edebilir.

4. Yükümlüler bedelli askerlik kapsamında temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için tercihte bulunabilir ve müracaat yılının son mesai günü, mesai bitimine kadar celp dönemi tercihini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden, müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlar sadece askerlik şubesinden güncelleyebilir.

5. Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler ile 2’nci maddenin (a) fıkrası kapsamındakilerden iki aylık süre içinde ödeme yapmayanlar birinci maddedeki müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilir. Her başvuruda Kanuna göre hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenir, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilmez. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilmeyenlerin ödedikleri bedel tutarı, askerlik şubelerine başvurularını müteakip kendilerine iade edilir.

6. Müracaat edilen yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar ödemelerini yapanlar müteakip yıl silahaltına alınmak üzere kura veya sınıflandırma işlemine tabi tutulur.

7. Ödemelerini müracaat edilen yılı takip eden yıl içinde yapanlar, ödemenin yapıldığı yılı takip eden yıl silahaltına alınmak üzere seçim işlemine tabi tutulur. Bunlar celp tercihlerini askerlik şubelerinden güncelleyebilir.

Bedelli askerlik nedir?

Bedelli askerlik, askerlik hizmetini yerine getirmek isteyen ancak askerlik yapmak istemeyen kişilerin, belirli bir ücret karşılığında askerlik hizmetinden muaf tutulmalarını sağlayan bir uygulamadır.

Kimler bedelli askerlik yapar?

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilmek için bazı şartlar vardır. Bu şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Askerlik çağına gelmiş olmak, Askerlik görevini yerine getirmek için sağlık raporu almak, Bedelli askerlik ücretini ödemek.

Bedelli askerlik başvurusu nereden yapılır?

Bedelli askerlik başvurusu, e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Bedelli askerlik başvurusu için gerekli belgeler neler?

Bedelli askerlik başvurusu için gerekli evraklar şunlardır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

T.C. kimlik kartı fotokopisi,

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi,

Askerlik durum belgesi,

1 adet vesikalık fotoğraf,

Bedelli askerlik ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

Bedelli askerlik başvurusu kaç yıl geçerli?

Bedelli askerlik başvurusu, başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içinde yapılmalıdır. Başvuru süresi içerisinde başvuru yapmayan kişiler, bedelli askerlik hakkından yararlanamazlar.

Bedelli askerlikten kimler yararlanamaz?

Bedelli askerlik uygulaması, bazı kişiler için geçerli değildir. Bu kişiler şunlardır:

Terör örgütlerine üye olanlar,

Terör örgütlerine yardım ve yataklık edenler,

Askerlik görevini yerine getirmekten kaçanlar,

Askerlik görevini yerine getirirken kaçanlar,

Askerlik görevini yerine getirirken yakalananlar,