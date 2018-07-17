Bedelli askerlikte 28 gün şartı

Bedelli askerlik düzenlemesinde yeni bir gelişme yaşandı. Bedelli askerlikte eğitim süresi, 28 güne çıktı. Yaş sınırının 25, ücretin ise 15 bin TL olacak bedelli düzenlemesinin, TBMM'den ne zaman geçeceği ise netlik kazanmadı.

AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Turan, bedelli askerlikle ilgili, "Birkaç saat içinde kanun teklifimizi göndereceğiz" demişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Ümit ediyorum, komisyon biran önce toplanacak ve bu görüşmeleri yapacaktır. Teklifin komisyon aşaması bu hafta biterse, gelecek hafta da TBMM Genel Kurulunda görüşmeler nihayete erecektir. Biz şimdiye kadar AK Parti olarak hangi vaadimizi, talebimizi, gündemimizi ihmal ettik ki bunu ihmal edelim. Bunun takvimlenmesiyle ilgili sorunumuz vardı. Bunu diğer kanunlarla birlikte çözme imkanı bulduk." değerlendirmesini yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasında söylediği, "Bedelli bir ihtiyaçtır" söylemini yerine getirmenin, kendileri için şeref ve talimat olduğunun altını çizen Turan, basın mensupları aracılığıyla, gençlere ve bedelli bekleyen tüm vatandaşlara müjdeyi vermek istediğini belirtti.

Bülent Turan, askerliğin Türk toplumunda en hassas ve kıymetli kavramlardan biri olduğunu söyledi.

Askerlik ruhuna yakışan adımı atmanın kendileri için görev olduğuna işaret eden Turan, bu görevi yerine getirdiklerini vurguladı. Turan, "İstiyoruz ki bu, Türkiye'de profesyonel askerliğe geçişin adımı olsun. Zaman içerisinde Türkiye'de artık bedelli konuşan, talep eden insanlar ve yasalar değil, kendi içerisinde yürüyen bir sistem olsun" dedi.

"Çok büyük yığılma var"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 5 milyondan fazla insanın bedelliyi beklediğini, askerin yıllık talebinin ise 300 binlerde olduğunu, yani çok büyük yığılma olduğunu bildirdi.

"Bu yığılmayı bu teklifle eritmek istiyoruz. Bundan sonraki dönemlerde ümit ediyorum, ilgililer bir araya gelecektir, ilgili bakanlık bu konuda adımları atacaktır ve profesyonel orduya, askerliği de geçiş için imkan sağlanacaktır" diyen Turan, bedelli askerlik teklifinin gençlere hayırlı olmasını diledi.

Bülent Turan, "yaş sınırı ve ücretin" sorulması üzerine, "25 yaş ve 15 bin TL öngörüsüyle beraber 25 günlük askerlik hizmeti öngörülüyor. Tabii buna ilişkin çalışma ve takdir komisyonundur, Genel Kurulundur" ifadesini kullandı.

Bedelli askerlikte yaş hesaplama nasıl oluyor?

Bedelli askerlikte yaş hesaplama yıla göre yapılıyor. Daha önceki uygulamalara bakılırsa, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994'ten önce doğanlar faydalanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedelli açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bedelli askerlikte şartlar ve tarihe ilişkin yaptığı açıklamada yeni yasama yılına işaret etmişti. Meclis'in açılacağı Ekim ayına kadar hazırlıkların tamamlanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı, "Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz" açıklamasını yapmıştı.

Bedelli askerlik ücretinde şartlar ne?

Bedelli askerlik için başvuranlar, bedeli peşin olarak ödeyecekler. Ancak şimdiden bankalar bedelli kredileri üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Bedelli askerlik başvurularından elde edilecek gelir ise bütçeye değil savunma hizmetlerine harcanacak. Bedeli ödeyenler, silah altına alınmayacak ve askerlikten muaf tutulacak.

Bedelli askerlikten 25 yaşında olanlar 15 bin TL karşılığında yararlanacak. Ayrıca 25 gün askerlik yapacaklar.