beIN Sports Haber yayın akışı! 3 Ekim

3 Ekim beIN Sports Haber yayın akışı Yeni Şafak’ta. Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ederken maçın kanal bilgileri de merak konusu oldu. Porto Galatasaray maçının hangi kanalda olacağını bilmeyenler ise şimdiden yayın akışlarını inceliyor.

Porto Galatasaray maçı hangi kanalda?

Yapılan resmi açıklamaya göre Porto Galatasaray maçı bu akşam beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

beIN Sports yayın akışı

00:00 Haftanın Gündemi

01:00 beIN Manşet

02:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

02:45 Trabzonspor - Kasımpaşa (Özet)

03:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

03:45 Beşiktaş - Kayserispor (Özet)

04:00 Haftanın Gündemi

05:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

05:45 DG Sivasspor - Bursaspor (Özet)

06:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

06:45 Ç.Rizespor - Fenerbahçe (Özet)

07:00 Yeni Gün

09:00 Haftanın Gündemi

10:00 EFL Championship Maç Özetleri

10:30 Brezilya Serie A Maç Özetleri

11:00 beIN Manşet

12:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

12:45 Trabzonspor - Kasımpaşa (Özet)

13:00 Gün Ortası

14:00 Özel Röportaj: T.Ennis

14:30 STSL Maç Özetleri

15:00 beIN Manşet

16:00 İspanya'dan Futbol

17:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

17:45 Ç.Rizespor - Fenerbahçe (Özet)

18:00 Ana Haber

18:30 İngiltere'den Futbol

19:30 beIN 1

20:30 Basın Toplantısı: Galatasaray (Canlı)

21:00 Galatasaray Antrenman (Canlı)

21:15 Vay Bee

21:30 beIN Teknik

22:30 1 Numara

23:00 beIN Bugün