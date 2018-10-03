beIN Sports Haber yayın akışı! 3 Ekim

3 Ekim beIN Sports Haber yayın akışı Yeni Şafak’ta. Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ederken maçın kanal bilgileri de merak konusu oldu. Porto Galatasaray maçının hangi kanalda olacağını bilmeyenler ise şimdiden yayın akışlarını inceliyor.
Porto Galatasaray maçı hangi kanalda?
Yapılan resmi açıklamaya göre Porto Galatasaray maçı bu akşam beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.
beIN Sports yayın akışı
00:00 Haftanın Gündemi
01:00 beIN Manşet
02:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
02:45 Trabzonspor - Kasımpaşa (Özet)
03:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
03:45 Beşiktaş - Kayserispor (Özet)
04:00 Haftanın Gündemi
05:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
05:45 DG Sivasspor - Bursaspor (Özet)
06:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
06:45 Ç.Rizespor - Fenerbahçe (Özet)
07:00 Yeni Gün
09:00 Haftanın Gündemi
10:00 EFL Championship Maç Özetleri
10:30 Brezilya Serie A Maç Özetleri
11:00 beIN Manşet
12:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
12:45 Trabzonspor - Kasımpaşa (Özet)
13:00 Gün Ortası
14:00 Özel Röportaj: T.Ennis
14:30 STSL Maç Özetleri
15:00 beIN Manşet
16:00 İspanya'dan Futbol
17:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
17:45 Ç.Rizespor - Fenerbahçe (Özet)
18:00 Ana Haber
18:30 İngiltere'den Futbol
19:30 beIN 1
20:30 Basın Toplantısı: Galatasaray (Canlı)
21:00 Galatasaray Antrenman (Canlı)
21:15 Vay Bee
21:30 beIN Teknik
22:30 1 Numara
23:00 beIN Bugün
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