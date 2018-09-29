beIN Sports maç özetleri! Süper Lig 7. haftada atılan tüm goller!

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Galatasaray sahasındaki yenilmezliği 23’e çıkardı

Galatasaray, BB Erzurumspor galibiyeti ile ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 23’e yükseltti.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı BB Erzurumspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezliğini de sürdürdü. Aslan, Erzurum ekibini yenerek, Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 23 maça çıkardı. Cimbom geride kalan 23 müsabakada sadece 1 kez berabere kaldı. Galatasaray en son yenilgisini 2016-2017 sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1 skorla aldı.

Haftanın programı

Spor Toto Süper Lig

28 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

29 Eylül Cumartesi

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)

30 Eylül Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

1 Ekim Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)