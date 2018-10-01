beIN Sports maç özetleri! Süper Lig 7. haftada atılan tüm golleri izle!

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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadıkları maça Beşiktaş derbi maçının ilk 11'yle başladı.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cocu, 6. haftada Kadıköy'de oynanan Beşiktaş maçındaki 11'ini korudu.

Hollandalı teknik adam, kalede Harun Tekin'le başladı. Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsü Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Diego Reyes ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Savunmanın önünde Mehmet Topal ve Jailson yer alırken, kanatlarda Chahechouhe ile Ayew forma giydi. Santrfor arkasında Yassine Benzia'ya görev veren Cocu, ileri uçta ise Slimani'yi oynattı.

- Skrtel yine yok

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, Beşiktaş derbisinin ardından Rize'de de kadroda yer almadı.

Skrtel'in yanı sıra Alper Potuk, Roberto Soldado ve Nabil Dirar Rize kafilesinde bulunmadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Tolga Ciğerci de kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Volkan Demirel, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Michael Frey, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Ekici, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena ve Yiğithan Güveli oturdu.

- Seyirciden maça ilgi

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleye her iki takım taraftarı da büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan 783 bilet tükenirken ev sahibi ekibe yaklaşık 10 bin taraftar destek verdi.

Öte yandan Çaykur Rizespor'a Mardin'den gelen taraftarlardan destek geldi. Bölge halkı ile gönül köprüsü oluşturulması için kurulan Mardin Kızıltepe Çaykur Rizespor Taraftarlar Derneği maça gelerek yeşil-mavili ekibe destek verdi.

- Okan Buruk ilk maçına çıktı

Çaykur Rizespor ile geçtiğimiz hafta sözleşme imzalayan Okan Buruk, Süper Lig'de ilk kez takımının başında sahada yerini aldı.

Sezon öncesi Akhisarspor ile yollarını ayıran Okan Buruk, yeşil-mavili ekipte ilk sınavını Fenerbahçe'ye karşı verdi.