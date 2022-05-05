bekci-alimi-2022-basvuru-tarihi-2022-bekci-alimi-basvuru-sartlari

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Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi bekçi alımı başvuru şartları ve kontenjanları. Bekçi alımı başvurularını yapmak isteyen adaylar gelişmeleri yakından takip ediyor. Resmi Gazete içerisinde müjdesi verilen 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı ile ilgili kurum tarafından duyuru yayımlandı. Peki, Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçi alımı 2022 başvuru tarihi: 2022 bekçi alımı başvuru şartları son dakika
​Bekçi alımı (2022) başvuru tarihi

Adayların heyecanlar bekledikleri bekçi alımı kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı ifade edildi. Peki, bekçi alımı (2022) başvuru ne zaman yapılacak? 2022 bekçi alımı başvuru şartları ve kontenjanları ile ilgili bütün detaylar haberimizde...

Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

  • Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
  • Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
  • Kamuoyuna saygı ile duyurulur.’ denildi.

Bekçi alımı başvuru şartları

Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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