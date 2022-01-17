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EGM bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyuruları yakından takip ediliyor. Yıl içinde dönem dönem alımı yapılan bekçiliğin duyurusu büyük merakla bekleniyor. Bekçi alımı 2022 ne zaman? Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri nedir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EGM bekçi alımı ne zaman yapılacak?
BEKÇİ ALIMI

Belçi alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir soruları bekçi olma hayali kuran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Jandarma bekçi alımı başvuru şartları yayınlanacak ilanda belirtilecek. Peki, 2022 bekçi alımları ne zaman?

BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 yılına ait Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla bekçilik başvuruları da henüz başlamadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

2022 yılı bekçi maaşları henüz açıklanmadı. Ancak 2021 yılında bekçi maaşları şu şekildeydi:

İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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