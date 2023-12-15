Benzin litre fiyatı araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,64​​​​​​​ dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki düşüşle birlikte benzin ve motorine peş peşe indirim geldi. Bu noktada gözler "Benzine ve mazota indirim var mı?" sorularına çevrildi. İşte, 15 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatında son durum...

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları ile ilgili gelişme bulunmuyor. Benzin, motorin veya LPG fiyatlarına zam ya da indirim haberi gelmesi durumunda haberimize eklenecek.

15 ARALIK BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol fiyatları son zamanların en düşük seviyesinde seyrediyor. Brent petrol varil fiyatı 76 dolardan işlem görüyor. 15 Aralık Cuma günü itibarıyla motorine ya da benzine herhangi bir indirim ya da zam yapılmadı. Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekildedir;

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 15 ARALIK 2023

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.02 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.51 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32.97 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.45 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.16 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 33.70 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.13 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 33.84 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 36.35 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 18.27 TL







