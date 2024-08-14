Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 14 Ağustos 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
1 LİRA 73 KURUŞ İNDİRİM YAPILMIŞTI
Son olarak benzine 1 lira 73 kuruş indirim yapılmıştı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
14 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 43.61 TL
Motorin: 43.74 TL
LPG: 22.94 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 43.49 TL
Motorin: 43.67 TL
LPG: 22.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 44.10 TL
Motorin: 44.28 TL
LPG: 22.94 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 44.51 TL
Motorin: 44.76 TL
LPG: 22.64 TL
14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 24 lira, motorine ise yaklaşık 25 lira zam geldi.